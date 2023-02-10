O illerde yaşayanlar memurlar dikkat! Maaş tarihi değiştirildi

Yaşanan büyük deprem sonrasında 5. güne girilirken devlet kurumları ve Bakanlıklar kararlarını vatandaşla paylaşmaya devam ediyor. Bir haber de memur maaşları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından verildi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MEMUR MAAŞLARI ERKENE ÇEKİLDİ6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahraman olarak yaşanan iki büyük deprem sonrasında devlet kurumları kararlarını vatandaşlarla paylaşmaya başladı. İlk haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların 20 Şubat tarihine kadar kapalı olacağı ile ilgili geldi. Daha sonrasında YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre bahar dönemi için üniversite açılışları ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.
Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından memur maaşları ile ilgili bir açıklama geldi. İlk olarak deprem bölgesinde olan memur depremzedelerin maaşlarının erken yatması konuşulurken daha sonrasında verilen bilgilere göre Nureddin Nebati tarafından atılan imza sonrasında kamu görevlilerinin maaşlarının 4 gün önce yatarak 11 Şubat tarihinde hesaplara geçmesine karar verildi. Bankalara geçirilen maaşlar en hızlı şekilde memur, sözleşmeli personel, işçi ve diğer personellerin ödemeleri en hızlı şekilde hesaplara geçecek. Maaşlardan yapılacak kesintiler ise geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yasal süre içinde yine hesaplara geçmiş olacak. Bu duyurunun ilgili bütün idari birimlere bildirilmesi ve herhangi bir engel olmaması durumunda hassas davranılması da istendi.