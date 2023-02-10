O illerdeki okullar için karar çıktı: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat







MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLAR İÇİN YENİ BİR KARAR







DEPREM SONRASI OKULLAR İLE İLGİLİ TEDBİRLER PAYLAŞILDI!

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin olarak deprem bölgesindeki okullarda 2. Dönem devam şartının aranmayacağını açıkladı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullarla ilgili son kararı açıkladı. Bakan Özer, deprem bölgesindeki okullarda 2. Dönem devam şartının aranmayacağını ve tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılabileceğini ifade etti.Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası çeşitli tedbirler alınmaya devam ediliyor. Deprem sonrasında 10 ilden oluşan bölgede yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan yeni karar, deprem bölgesindeki öğrenciler için oldukça sevindirici. Bakan Özer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Deprem bölgesinde okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak. Bu adım, öğrencilerimizin deprem sonrası yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek ve onlara okullarının devam etmesini sağlamak amacıyla atılmıştır." Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bu karar, deprem bölgesindeki öğrencilerin geleceğe dair umutlarını arttıracak ve onlara eğitim alabilme fırsatı vermektedir. Bakanlık, deprem bölgesindeki okulların yeniden inşa edilmesi ve öğrencilerin eğitimlerine devam etmesini sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Mahmut Özer, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanıdır. 2021 yılından bu yana görev yapmaktadır. Önceki meslek hayatında öğretmenlik yapmış ve eğitim alanında uzun yıllar deneyimi bulunmaktadır. Mahmut Özer, Türkiye'nin eğitim sistemini geliştirmeyi ve eğitim kalitesini arttırmayı hedefleyen bir politika izlemektedir. Bunun için çeşitli çalışmalar yürütmekte ve eğitim sisteminde yapılması gereken değişiklikleri uygulamaya çalışmaktadır. Mahmut Özer, eğitim sistemindeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı ve herkesin eşit şartlarda eğitim almasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, teknolojik gelişmeleri eğitim sistemine entegre etmeyi ve e-eğitim platformlarının geliştirilmesini desteklemektedir.