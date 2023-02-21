O illere kritik uyarı! Dereceler değişiyor: MGM 21 Şubat hava durumu tahmini!







METEOROLOJİ AÇIKLADI: 21 ŞUBAT HAVA DURUMU







BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Meteoroloji vatandaşları uyardı. 21 Şubat hava durumu hakkında dikkat etmesi gereken illeri açıkladı.Meteoroloji hava durumu uyarısı yayınladı. 21 Şubat'ta dikkat edilmesi gereken şehirleri açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi kaynaklarının bildirdiği hava durumuna karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Edinilen bilgiye göre bu yıl kış sezonu ertelendi. Bu açıklamalarda ayrıca Ocak sonu ve Şubat başında beklenen kar yağışı riskinden bahsedildi. Kar yağışının devam edeceği de açıklandı. Ayrıca hangi bölgelerin en çok kar alacağını da bildirildi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde yoğun kar yağışının beraberinde çığ tehlikesini de getirebileceğini, vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerektiğini duyurdu. Bu gibi durumlarda değişen hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız uyarısında bulundu.Meteorolojik açıklamalara göre 21 Şubat 2023 hava tahmini İç Anadolu bölgesinde aralıklı ve çok bulutlu görünüyor. B Bölgesi'nin kuzeyi ile Aksaray, Niğde, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinde yer yer yağmur ve şiddetli, kuzeydoğuda ise şiddetli yağmur bekleniyor. Ancak sabah saatlerinde don, buz ve bazen sis ve pus beklenmekte. Karadeniz'in batı kesimlerinden çok bulutlu ve aralıklı yağış bilgisi aktarılıyor. Kıyı kesimlerinde şiddetli yağmur ve sulu kar, iç kesimlerde ise şiddetli yağmur ve kar bekleniyor. Bu bölgede bir yerden bir yere buzlanma ve don olayı beklenebilir. Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde hava çok bulutlu, kıyı kesimlerde ise yağış bekleniyor. Aynı zamanda Karadeniz'in doğu kesiminde ve Tokat'ın doğu kesiminde kar yağışı tahmin edilmektedir. Karadeniz'in doğu kesimleri ile gece saatlerinde yağışların başladığı Ordu bölgesinde, yukarıda yoğun kar yağışı bekleniyor. Karadeniz'in doğu kesiminde karla kaplı yamaçların iç kesimlerinde kar yağışı sonrası kar çığları beklenebilir.