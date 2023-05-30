YAŞAM
30 Mayıs 2023 - 12:07

O illere sert uyarı! MGM açıkladı: Sağanak yağışlar kapıda! Hava durumuna bakmadan kafanızı camdan çıkartmayın!

İklim krizi nedeniyle sert geçen kış mevsiminden sonra yaz mevsimin gelmesini dört gözle bekleyenler meteorolojiden kötü haber geldi. İşte detaylar…

YAŞAM
30 Mayıs 2023 - 12:07
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O illere sert uyarı! MGM açıkladı: Sağanak yağışlar kapıda! Hava durumuna bakmadan kafanızı camdan çıkartmayın!
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Bu yıl kış çok sert ve kurak geçti, bahar aylarının gelmesi ile de sağanak yağışlar yüzünü gösterdi bu kez de birçok vatandaş yağışlı geçen günlerin ardından yaz aylarının gelmesi için can atıyor. İşte MGM’ den korkutacak bir haber geldi. Detaylar haberimizde…

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METEOROLOJİ 5 İLİ UYARDI! GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan bir duyuru da, Diyarbakır ve Mardin'in kuzey ve doğu ilçeleri ile Batman, Şırnak ve Siirt’te gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Yapılan duyuru da ,halkın dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzey ve doğu ilçeleri olan merkez, Dicle, Kulp, Silvan, Hazro, Hani, Lice, Kocaköy, Eğil, Bismil, Çınar, Mardin`in kuzey ve doğu ilçeleri olan Derik, Mazıdağı, Savur, Nusaybin, Midyat, Ömerli ve Dargeçit'te yoğun yağış görülmesi bekleniyor.

'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI

Ani sel, sel, yıldırım düşmesi, yerel küçük dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz olaylarda dikkatli olunması ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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