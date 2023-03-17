O illeri sel vuracak! Yağışlar o saatten sonra hızlanacak: Meteoroloji uzmanı korkutan gerçeği açıkladı







METEOROLOJİ YAĞIŞ UYARILARI







Mart ayı bütün ülkede yağışlarla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü insanları yağış konusunda uyarmaya devam ediyor. Peki hangi il ve bölgelerde yağış bekleniyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Şubat ayının yağışsız ve mevsim normallerinin üstünde geçmesi bütün insanlara kuraklık korkusu yaşattı. Ancak Mart ayının yağışla gelmesi insanları sevindirirken deprem bölgesi olan Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde yaşanan sel felaketi derin üzüntü yaşattı. Uzman isimler bölgeyi yağışların devam edeceği ile ilgili uyardı. Prof. Dr. Orhan Şen şu şekilde açıklama yaptı; 'Bölgede yarından itibaren şiddetli yağış bekliyoruz.Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa illerinin kuzey kısımlarında olmak üzere Şanlıurfa ilinde, Malatya ilinin güneyinde sel olma ihtimali olabilir. Pazar günü Diyarbakır ve Mardin ilinde büyük yağış yaşanacak. Yağışlar sele sebep olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Adana ilinde de yağışlar başlayacak. Kahramanmaraş ilinin doğusunda ve Kilis, Adıyaman, Gaziantep illerinde ve Şanlıurfa ili güney ve kuzey kesimlerinde, Malatya ilinde de yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış beklentisi var. Pazar sabah saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Diyarbakır illerinde kuvvetli yağış olacak. Pazartesi günü itibariyle bölgede yağış beklenmiyor ancak hafta sonuna dikkat etmek gerekiyor.'