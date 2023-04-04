









YATIRIM UZMANI SELÇUK GEÇER'DEN YENİ UYARILAR







ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK

EV FİYATLARI DÜŞECEK

O isim açık açık uyardı... Seçim öncesi ev araç sahipleri DİKKAT! Birisi uçacak diğeri çakılacak. Dolar kuru ve para piyasaları ile ilgili yorumları ile tanınan Selçuk Geçer'den yeni tahminler geldi. Bu seferki uyarıları dolar kuru ve altın piyasası ile ilgili değil. Yeni ev ya da araba alacaklara yönelik uyarılarda bulunan Geçer'in açıklamaları haberimizde yer alacak. İşte detaylar...Yatırım denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan ünlü ekonomist Selçuk Geçer bayram öncesi uyardı. Yeni ev veya araba alacaklara yönelik yaptığı uyarılarda haberimizde yer bulacak. Seçim öncesi uyarılarını tek tek sıralayan isim, yeni ev, araba alma telasındakilere bir uyarı niteliğinde. Bunun yanında yine dolar kuruna da değinen Geçer'in açıklamaları haberimizde... İşte ayrıntılar...Selçuk Geçer bir youtube programında açıklamalarda bulundu. Doların yatay seyirde ilerlediğini, FED ve Avrupa Merkez Bankası toplantılarıbdan sonra işlerin değiştiğini de ekledi. Avrupa Merkez Bankasından 50 baz puan faiz artırım olacağını açıklayan ekonomist, bu durumun sürpriz olmadığını belirterek şu şekilde konuştu: "Dolar kuru için birkaç ay içinde 24 liraları görmek sürpriz olmayacak. Reel piyasa değeri zaten yaklaşık olarak 24 civarında bu kurun ve eldeki araçlarla baskılanıyor ancak dolarda ani bir yükseliş bekliyorum" diye beyanda bulundu.Geçer, araba almak isteyen vatandaşlara yönelik de üretim maliyetlerinin arttığını bu nedenle araç fiyatlarının da yükseleceğini belirtti. Hatta 2. el araba fiyatları da aynı oranda yükselecek.Araba fiyatlarındaki yükselişin ev fiyatlarında görülmeyeceğinin altını çizen Geçer, TOKİ konut projelerinin ardından ev fiyatlarında bir düşüklük yaşanacağını, hükümetin bu müdahalesinin ise işe yarayacağını belitti. Geçer, araba fiyatları uçacak, ev fiyatları çakılacak, dedi.