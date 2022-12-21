Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanların hikayeleri ekrana gelmeye devam ediyor. Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız derken bu kez de Yalı Çapkını dizisinde karşımıza çıkan o isim herkesi heyecanlandırdı. OGM Pictures imzası ile ekranlara taşınan diziler reyting listelerinde de alt üst ediyor. Başarılı yapımlar arasında yer alan Yalı Çapkını dizisindeki ortak nokta belli oldu. İddialı yapımların arkasındaki o isim sonunda Yalı Çapkını dizisine geldi. Başarılı görüntü yönetmeni Tolga Çetin bu kez de Yalı Çapkını dizisinde karşımıza çıkıyor. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
Dizi
21 Aralık 2022 - 13:40
O isim Masumlar Apartmanı'ndan sonra Yalı Çapkını'na transfer oldu! Rekorlar kıran dizilere damgasını vurdu: Yalı Çapkını'nı zirvede tutacak!
Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız gibi dikkat çeken yapımlarda karşımıza çıkan o isim şimdi de Yalı Çapkını’nında boy gösteriyor. Ekranların reyting rekorları kıran dizilerin tek ortak noktası OGM Pictures imzası değildir. Seyircileri derinden etkileyen o dizilerin arkasındaki tek isim bu kez de Yalı Çapkını dizisinde karşımıza çıkıyor. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
Dizi
21 Aralık 2022 - 13:40
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