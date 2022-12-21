O isim Masumlar Apartmanı'ndan sonra Yalı Çapkını'na transfer oldu! Rekorlar kıran dizilere damgasını vurdu: Yalı Çapkını'nı zirvede tutacak!







TOLGA ÇETİN KİMDİR?







Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanların hikayeleri ekrana gelmeye devam ediyor. Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız derken bu kez de Yalı Çapkını dizisinde karşımıza çıkan o isim herkesi heyecanlandırdı. OGM Pictures imzası ile ekranlara taşınan diziler reyting listelerinde de alt üst ediyor. Başarılı yapımlar arasında yer alan Yalı Çapkını dizisindeki ortak nokta belli oldu. İddialı yapımların arkasındaki o isim sonunda Yalı Çapkını dizisine geldi. Başarılı görüntü yönetmeni Tolga Çetin bu kez de Yalı Çapkını dizisinde karşımıza çıkıyor. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…Son dönemin başarılı yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Yalı Çapkını dizilerini arkasındaki isim Tolga Çetin olarak karşımıza çıkmaktadır.20 Kasım 1981 Sakarya doğumlu olan Tolga Çetin 1994 yılında film sektöründe yerini aldı. 94 yılında Yeşilçam ustalarının yanında eğitime başlayan Çetin, pek çok dizi, film, reklam ve klip çekiminde bulunduğu. Tolga Çetin Sinesen üyesidir.