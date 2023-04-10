O isim Survivor 2023'ten kovuldu! Acun Ilıcalı yaka paça gönderdi: Meğer sebebi buymuş!







O İSİM ACUN ILICALI TARAFINDAN KOVULDU







Gerilim Survivor yarışmasında hız kesmeden devam ediyor. Diskalifiye üstüne diskalifiye yaşanan yarışmada o isim konseyden kovuldu! Peki Acun Ilıcalı hangi gerekçeyle o ismi kovdu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Survivor 2023 yarışma heyecanı hız kesmeden devam ederken yayınlanan fragmanda Acun Ilıcalı tarafından konseyde tepki alan ve yarışmadan kovulan isim de merak konusu oldu. Yayınlanan fragmanda Acun Ilıcalı o isme şu sözleri söyledi; 'Hayret içindeyim. Bunu yapanı daha önce hiç görmedim.Bugün yaşanan olay Survivor'da çok nadir görülecek bir olay. Bencin olmamak zorundasın. Kendini öyle düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin nasıl birisin? Ama ben bir şeyi kaçırmışım, kendime ders vermeyi. Arkada yer alan meşaleni almana da gerek yok. Survivor yarışmasına renk kattın, arkadaşlarınla vedalaşmadan yarışmadan ayrılabilirsin.' dedi. Acun Ilıcalı'nın konsey esnasında sert tepkiler gösterdiği isim bu akşam yeni bölümde belli olacak.