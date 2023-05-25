O isimden şaşırtan itiraf: Dizi için kan, dışkı ve ter kokulu parfüm kullandı!







KAN, DIŞKI VE TER KOKULU PARFÜM KULLANDI











Jude Law, tarihi drama filmi "Firebrand"de hasta kral VIII. Henry'yi canlandırırken gerçekçilik için özel bir koku kullandığını açıkladı. İngiliz oyuncu Jude Law, Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan ve beğeni toplayan "Firebrand" adlı filmde VIII. Henry karakterine hayat verdi. 50 yaşındaki ünlü oyuncu, Karim Aïnouz'un yönettiği tarihi dramada, altı kez evlenen eski İngiltere Kralı'nı canlandırdı.Law, Cannes'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, VIII. Henry'nin kokusunu üç oda öteden alınabileceği yönünde ilginç hikayeler duyduğunu belirtti. Bu nedenle, karakterin gerçekçiliğini artırmak için özel bir koku yapma fikri ortaya çıktı. Law, bir parfümcüyle çalışarak kan, dışkı ve ter kokusundan oluşan berbat bir parfüm yarattığını ve bunu rol sırasında kullandığını söyledi. Law, özel kokuyla ilgili olarak "Harika kokular yapıyor ve aynı zamanda berbat kokular da üretiyor. Başlangıçta çok az miktarda kullandım, ama sonra bir sprey şenliğine dönüştü" dedi. Film yönetmeni Karim Aïnouz da Law'ın bu roldeki yaklaşımını "korkunç" olarak nitelendirdi. Law'ın performansı, Catherine Parr karakterini canlandıran Alicia Vikander ile olan son evliliğine odaklanan sahnelerle dikkat çekti ve Cannes'da 8 dakika boyunca alkış aldı. Oyuncu daha önce yaptığı bir röportajda bugünkü monarşiyle ilgilenmediğini ve takip etmediğini belirtmişti. Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın taç giyme törenlerini modern bulduğunu ifade etmişti.