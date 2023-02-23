O istasyondan akaryakıt alanlara müjde! Dev indirim bayram ettirecek: Bakın kaç TL düştü!

Akaryakıt fiyatlarının sık sık zamlanması sonrasında bankalar müşterilerine akaryakıt kampanyası sunmaya devam ediyor. Peki ING Bank akaryakıt kampanyası nedir? Katılım şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ING BANK DEV AKARYAKIT KAMPANYASIBankalar müşterilerinin indirimli alışveriş yapması için sık sık kampanya düzenlemeye devam ederken bir haber de ING Bank'tan geldi. ING Bank müşterileri için yeni bir akaryakıt kampanyası düzenledi. Edinilen bilgilere göre OPET istasyonlarında farklı günlerde 4 kez 250 TL ve üstü harcama yapan müşteriler 50 TL indirimden faydalanacak. Kampanya 16 Şubat tarihinde başlayarak 31 Mart tarihinde sona erecek. Kampanyaya katılım için 2205 numarasına OPET yazarak mesaj göndermek gerekiyor. Kampanya süresinde Opet istasyonlarında farklı günlerde yapılan 4 kez 250 TL ve üstü alışverişlerde 50 TL indirim kazanılacak. Kampanyadan kazanılan tutarlar yalnızca otogaz ve akaryakıt harcamaları için kullanılabilecek.
ING Pegasus Bol Bol Kart, ING Pegasus Bol Bol Classic Kart, ING Pegasus Bol Bol Premium Kart, ING Bonus Kart kampanyaya dahil edilecek ancak ING Light Kart ve ING Business Kart kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya sürecinde kazanılan tutarlar 6 Nisan tarihine kadar hak sahiplerinin kartlarına aktarılacak. Bir müşteri kampanya süreci boyunca en fazla 50 TL kazanım sağlayabilecek. Kampanyadan yararlanabilmek için ödemelerin Garanti BBVA Pos cihazlarından yapılması gerekiyor. Kampanyaya katılım sağlayabilmek için alışveriş yapmadan önce 2205 numarasına OPET yazıp gönderilmesi gerekiyor. Kampanya katılımı için gönderilecek mesajların ING sisteminde kayıtlı olan müşteri telefonundan gönderilmesi gerekmektedir. Bonus kullanımı, taksitli işlem, sanal POS, sanal kart işlemleri kampanyaya dahil edilmeyecek.