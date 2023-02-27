O karar Resmi Gazete'de yayımlandı... 15 yıl vadeli orta gelirliler için 0,69 faizli konut kredisi işlemleri başladı

Orta Gelirliye Konut Projesi (Yeni Konut Finansman Programı) 4 Ocak'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen bir lansman programında kamuoyu ile paylaşıldı. Bu programda orta gelirli konut kredisi şartları ve Orta Gelir Konut Kampanyası hakkındaki tüm detaylar açıklandı. Orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen Yeni Konut Finansman Programının usul ve esasları ise Resmi Gazete'de yayınlandı.
ORTA GELİRLİ KONUT KREDİSİ İŞLEMLERİ BAŞLADI! RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: 0,69 FAİZ 15 YIL VADEOrta Gelir Konut Kampanyası kapsamında bankalar, 16 Ocak tarihinden itibaren ön başvuruları almaya başladı. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28 Ocak tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun değişikliği, orta gelirli vatandaşlara yönelik konut projelerine yönelik finansman sağlanmasını düzenlemektedir.
ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI USUL VE ESASLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı, Orta Gelir Konut Kampanyası'nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Bu karar ile birlikte bankalar, bugünden itibaren başvuru sahiplerinin başvurularını değerlendirecek ve uygun bulunanlara kredi işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu karar, kampanyanın hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. ÖDEME PLANI UYGULAMALARI GİBİ BİRÇOK KONUYA AÇIKLIK GETİRİLDİ
Cumhurbaşkanı kararında belirlenen düzenlemelere göre, Orta Gelir Konut Kampanyası'ndan faydalanmak isteyen vatandaşlar, konut finansmanına yönelik yeterli ödeme gücüne sahip olduklarını bankalar tarafından değerlendirildiği takdirde katkı talebinde bulunabilecekler. Program kapsamında, uygun görülen konutlar için katkı uygulaması yapılacak ve Hazine katkısı kullandırılacak. Ayrıca azami konut ve finansman tutarları gibi detaylar da düzenlemelerde belirtilmiştir. Bu sayede, orta gelirli vatandaşların uygun şartlarda konut sahibi olmaları hedeflenmektedir. ORTA GELİRLİ KONUT KREDİSİ ESNEK ÖDEME UYGULAMASI
Orta Gelir Konut Kampanyası'nda yer alan katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından yararlanmak için başvuru yapacak olan 18 yaş ve üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin, programın bölgesel sınıflandırmasına göre belirlenmiş illerde konut finansmanına başvurması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişilerin, bankacılık mevzuatı ve uygulama teamülleri kapsamında yeterli ödeme gücüne sahip olmaları da bir diğer gerekliliktir. Bu değerlendirme, başvuru yapan kişilerin konut finansmanı için başvurdukları bankalar tarafından yapılacaktır. HALİHAZIRDA BİR KONUT TAPUSU OLANLAR
Cumhurbaşkanı kararında belirlenen düzenlemelere göre, Orta Gelir Konut Kampanyası'ndan yararlanmak için başvuru yapacak olan kişilerin, kendileri, eşleri veya 18 yaş altındaki çocuklarının konut tapusu sahipliği bulunmaması gerekmektedir. Ancak, konut dışında arsa, dükkan gibi herhangi bir gayrimenkul sahibi olanlar uygulamadan yararlanabilirler. Başvuru yapan kişilerin son bir yıl içinde en az 270 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, program katkılarından ve esnek ödeme planından yararlanmak isteyen kişilerin azami net hane gelirleri, bölgesel sınıflandırmaya göre farklılık göstermektedir. Birinci bölge için aylık 80 bin TL, ikinci bölge için 65 bin TL ve üçüncü bölge için 45 bin TL olarak belirlenmiştir.
AZAMİ 15 YIL VADE İLE KULLANDIRILACAK
Cumhurbaşkanı kararında belirtilen düzenlemelere göre, Orta Gelir Konut Kampanyası kapsamında sağlanacak olan finansmanlar, azami 15 yıl vade ile kullandırılacak. Esnek ödeme uygulaması için ise vade 15 yılı geçmemek kaydıyla banka ve başvuru sahibi arasında anlaşma sağlanacak. Hazine katkısı sağlanan finansmanlar için, 15 yıllık aylık eşit ödemeli plan uygulanacak. Bu kapsamda, finansman tutarına göre faiz/kar payı oranları değişkenlik gösteriyor. 2 milyon TL'ye kadar olan finansman tutarları için yüzde 0,69, 2-4 milyon TL arasındaki finansman tutarları için yüzde 0,79 ve 4-5 milyon TL arasındaki finansman tutarları için yüzde 0,99 olarak belirlenmiştir. ORTA GELİRLİYE KONUT SATIŞ TUTARI ÜST LİMİTLERİ
Cumhurbaşkanı kararına göre, Orta Gelir Konut Kampanyası kapsamında yapılacak olan konut değerlemesi, gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından gerçekleştirilecek. Konutun değeri ve satış tutarı, birinci bölge için 9 milyon TL, ikinci bölge için 5 milyon TL ve üçüncü bölge için 3 milyon TL'yi geçmeyecek. Bu kapsamda, kullandırılacak azami finansman tutarları, gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılan değerlemede raporlanan konut değerinin yüzde 90'ını geçmeyecek şekilde belirlenecek. Buna göre, birinci bölge için azami finansman tutarı 5 milyon TL, ikinci bölge için 3 milyon TL, üçüncü bölge için 2 milyon TL olacak. ARSA PAYI SAHİPLERİ DE YÜKLENİCİ OLARAK KABUL EDİLECEK
Orta Gelir Konut Kampanyası'na dahil olan bankalar, daha önce satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlar ile yapımına henüz başlanmamış veya yapımı devam eden konut projelerine yönelik konut finansmanı sağlayacaklar. Ayrıca, gayrimenkul geliştiricileri ve arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi çerçevesinde arsa payı sahipleri de yüklenici olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda, Program'a dahil olan bankalardan diğer şartlarla ilgili bilgi alınabilecektir.