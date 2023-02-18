O karttan cüzdanınızda varsa 800 TL hediye edilecek! Son gün 27 Şubat 2023... Acele eden hediyeyi kapacak

Maximum kredi kartını kullanarak alışveriş yapanlara müjde! Şubat ayının 13'ü ile 27'si arasında Maximum kart ile 20 bin lira ve üstü alışveriş yaparsanız 400 lira, 40 bin lira ve üstü alışveriş yapmanız durumunda ise 800 lira MaxiPuan kazanabilirsiniz.
Ancak bu fırsata; İş Bankası Bankamatik Kartları, Ticari Kredi Kartları, Vadematik Kart, Maximum Aidatsız Kartlar, İş’te Üniversiteli Aidatsız kredi kartı, Ticari Bankamatik Kartları, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılan alışverişler, iptal veya iade edilen ürünler dahil değildir. Bununla birlikte; cüzdan yüklemeleri, elektronik ödeme hizmetleri sitelerinden yapılan nakit, para yükleme ve bunun gibi işlemler, kuyum harcamaları da kampanyaya dahil edilmeyecektir. Kazandığınız puanlar, 2 Mart 2023 gününe dek kartınıza aktarılacaktır. Bu puanları kullanmak için son gün 31 Mart 2023. Kampanya dahilinde aldığınız ürünleri iptal veya iade ederseniz kazandığınız puanlar geri çekilir. Bu fırsatı belirli insanlar kullanabilir ve bankanın bilgilendirdiği müşteriler yararlanabilir.