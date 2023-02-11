O kentlerde yaşayan vatandaşlar için karar çıktı: 10 bin TL karşılıksız ödeme almak için gerekenler!







DEPREMZEDELERE 10.000 TL YARDIM ÖDEMESİ YAPILACAK!

DEPREMZEDE PARA DESTEĞİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?







Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana, Malatya, Gaziantep, Hatay ve diğer illerde meydana gelen deprem felaketinin etkileri sebebiyle devlet çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklamada bulundu. Son açıklamayla beraber nasıl bir adım atılacağı da netlik kazanacak. Atılacak adımlardan bir tanesi de para desteği olmuştur. Devletin depremden etkilenen vatandaşlara ilk etapta ödenecek olan 10.000 destek başvuruları nereden gerçekleştirilecek? Bu kapsamda durum tespitinin sağlanması ve vatandaşlara nasıl para desteği sunulacağının öğrenilmesi büyük önem taşıyor.Depremden etkilenen vatandaşlara 10.000 TL ödeme sağlanacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güncel açıklaması paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların otellerde konaklayabileceğini ve bunun için otellerle iletişim halinde olunduğunu aktardı. Bir yandan da Antalya'da bulunan otellerde vatandaşların kalabilmesi için ciddi sonuçlar elde edildi. Açıklama doğrultusunda birçok vatandaşın buralarda konaklaması sağlanacak. Yeme içme masraflarını da devletin karşılayacağı yapılan açıklamalar arasındadır.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklaması doğrultusunda depremden etkilenen vatandaşlarımıza ödenecek 10.000 TL için şu anlık net bir başvuru yolu paylaşılmamıştır. Kısa süre içerisinde başvuruların yapılması için açılacak platform ya da uygulamanın yürürlüğe konulması beklenmektedir. Konuyla ilgili güncellemeler devlet yetkilileri tarafından paylaşılacaktır.