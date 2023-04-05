O kentte yaşayanlara yeni metro müjdesi! Yol kısalacak, ulaşım rahatlayacak: Bakan Karaismailoğlu duyurdu













"5 AYRI METRO HATTINDA DA İSTANBUL İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına sayılı günler kaldığını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, hattın İstanbullulara sunulmasının gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı, Başakşehir Metrokent istasyonundan başlayarak Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir Toplu Konutlar ve Kayaşehir Meydan istasyonlarından geçerek Kayaşehir'e kadar uzanıyor. 6,2 kilometre uzunluğundaki hat, tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip.Bakan Karaismailoğlu açıklamasında, "Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı, İstanbul'da yaşayan insanların hayatını kolaylaştıracak, ulaşım sorununu minimize edecek önemli bir proje. Biz de bu proje için yoğun bir şekilde çalıştık ve sonunda İstanbulluların hizmetine sunacağız" dedi.Karaismailoğlu, açıklamasında ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devralınan Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı ve Bağcılar-Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nda tamamlanma oranlarının çok düşük olduğunu belirtti. Bu hızla mevcut yönetimin söz konusu metro hatlarını 10 yılda bitiremeyeceğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti hükümeti olarak ulaşım ve altyapı konusundaki çalışmalarının başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı ile birlikte İstanbulluların metro hizmeti alma imkanları daha da genişleyecek. Bakan Karaismailoğlu'nun sözleri, İstanbul'da yaşayanların ulaşım konusundaki sorunlarına çözüm sunacak çalışmaların devam edeceği yönünde umut verici bir mesaj olarak yorumlanabilir.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde önemli bir rol oynayan ve günlük yaklaşık 100 bin vatandaşın kullandığı modern hastanenin karayolu bağlantısını ve metro hattını yapmadığını hatırlattı. Ancak projeyi derhal devralarak kısa bir süre içinde tamamladıklarını ve metro hattının işletmeye açılmaya hazır hale getirdiklerini belirtti. Toplam 10.250 metre tünel inşaatını tamamladıklarını ve 4 istasyonda toplam 32 bin 661 metrekare kapalı alan inşa ettiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattının yanı sıra İstanbul'da 5 farklı metro hattı üzerinde çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da inşası devam eden Mahmutbey-Esenyurt ve Bağcılar-Kirazlı-Halkalı metro hatlarının tamamlanma oranlarına dikkat çekerek, söz konusu hatların mevcut İBB yönetimi tarafından 10 yılda bitirilemeyeceğini belirtti. Karaismailoğlu, "Yapımından sorumlu oldukları metro hatlarına hafriyat dökenlerden başka bir şey beklenemez" dedi. Ancak açılışı gerçekleştirilecek yeni hatla birlikte, Kayaşehir-Mahmutbey, Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı, Metrokent-İstanbul Havalimanı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arasındaki seyahat sürelerinin kısalarak, vatandaşların daha hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanına sahip olacağına dikkat çekti. Hattın Metrokent ve Kayaşehir istasyonlarının, diğer metro hatlarına entegre olacağı ve bu sayede İstanbul Havalimanı'na metro ulaşımının da sağlanacağı bilgisini veren Karaismailoğlu, yarınları da güvenle inşa edeceklerini sözlerine ekledi.