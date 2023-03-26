Finans
26 Mart 2023 - 08:45

O kişiler her ay takır takır 867 TL yardım alacak! Onaylanana 1 gün sonra ödeniyor: TC kimlik numarasıyla...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri hız kesmeden devam ederken 65 yaş maaşı da merakla araştırılıyor. Peki 65 yaş maaşı şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
26 Mart 2023 - 08:45
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O kişiler her ay takır takır 867 TL yardım alacak! Onaylanana 1 gün sonra ödeniyor: TC kimlik numarasıyla...
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Dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlenen sosyal destek ödemeleri kapsamında yaşlı vatandaşlar için yapılan destekler de hız kesmeden devam ediyor. Peki 65 yaş maaşı nedir? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ SÜRÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri kapsamındaki 65 yaş maaşı vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. 65 yaş maaşları hak sahiplerinin hesaplarına üç ayda bir 868 TL, toplam 2 bin 604 TL olarak yatırılıyor. 



65 Yaş Maaşı Şartları ve Tutarları

65 yaş maaşı almak için kişinin 65 yaş maaşını geçmesi, SSK, Emekli Sandığı, Bağ Kur üzerinden maaş almaması, SGK prim ödemesi yapmamış olması, 2023 senesi için muhtaçlık sınırı altında kalmış olması gerekiyor. Başvurular Valilik ve Kaymakamlık aracılığıyla yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan hak sahipleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında 65 yaş maaşlarını alıyor. 65 yaş maaşından faydalanabilmek için en önemli şartın kişinin bir geliri olmaması olarak biliniyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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