O kişilere 7500 TL aylık bağlanıyor! Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Artık her ay alacaklar













Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.500 TL olan en düşük emekli maaşını 7.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bayramların yaklaşmasıyla beraber 2 bin TL ikramiye hesaplara yatırılmaya başlandı. Binlerce kişi bayram ikramiyeleri için hazırlıklara başlarken Nisan ayında emeklilere 9.500 TL hesaplarda yer alacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar üzerine gazi aylıklarıyla beraber asgari ücrete zam yapıldı. En düşük emekli maaşına 2 bin TL zam gelirken ikramiyeler ise merak konusu oldu. Ülkemizde tüm gaziler için ortak açıklama alınırken karar bakanlık tarafından duyuruldu.