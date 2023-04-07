YAŞAM
07 Nisan 2023 - 15:45

O kişilere 7500 TL aylık bağlanıyor! Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Artık her ay alacaklar

En düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak belirlenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni düzenleme yapılırken o kişilere yardım edileceği bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdeli haber geldi.

YAŞAM
07 Nisan 2023 - 15:45
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O kişilere 7500 TL aylık bağlanıyor! Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Artık her ay alacaklar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.500 TL olan en düşük emekli maaşını 7.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bayramların yaklaşmasıyla beraber 2 bin TL ikramiye hesaplara yatırılmaya başlandı. Binlerce kişi bayram ikramiyeleri için hazırlıklara başlarken Nisan ayında emeklilere 9.500 TL hesaplarda yer alacak.

her ay emeklilere yardım



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar üzerine gazi aylıklarıyla beraber asgari ücrete zam yapıldı. En düşük emekli maaşına 2 bin TL zam gelirken ikramiyeler ise merak konusu oldu. Ülkemizde tüm gaziler için ortak açıklama alınırken karar bakanlık tarafından duyuruldu. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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