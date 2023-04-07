O kişilere devletten 8500 TL ödeme! İki katına çıkarıldı: Listede adı soyadı olanlar dikkat!







7 BİN 500 LİRA'YA YÜKSELTİLDİ





O TARİHTE HESAPLARA YATIRILACAK







KORE SAVAŞI VE KIBRIS BARIŞ HAREKATI





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstiklal Madalyası verilmiş Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinin aylıkları hakkında önemli bir duyuru yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu kahraman vatandaşlarımızın aylıklarının asgari 8 bin 500 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Haberin ayrıntıları geliyor...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ve İstiklal Madalyası sahibi vatandaşların aylıklarının artırıldığını duyurdu. Buna göre, Türk vatanına hizmet etmiş olan tüm hak sahiplerinin aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı. Ayrıca, güvenlik korucularının emekli aylıkları da 7 bin 500 liraya yükseltildi. Böylece, bu kahramanların hak ettikleri değeri almaları sağlanmış oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstiklal Madalyası verilmiş Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinin emekli aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltildi. Bu karar ile birlikte, üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş gazilerin emekli aylıkları artırıldı. Ayrıca, güvenlik korucularının emekli aylıkları da 7 bin 500 liraya çıkarıldı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüm hak sahibi vatandaşların aylık farklarının 7 Nisan itibariyle hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Bu karar ile birlikte, İstiklal Madalyası verilmiş Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ve ayrıca güvenlik korucuları, hak ettikleri değeri almış olacaklar.Kore Savaşı, Türk askerlerinin tarih boyunca katıldığı en büyük çaplı savaşlardan biriydi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 1950-1953 yılları arasında yaklaşık 21 bin askerle bu savaşa katılmış ve bu savaşta 741 şehit, 2 bin 246 gazimiz olmuştur.Kıbrıs Barış Harekatı ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974 yılında gerçekleştirdiği bir operasyondur. Bu harekatta da binlerce askerimiz görev yapmış ve birçok şehit ve gazi verilmiştir.