O kişilere maaşı devlet ödeyecek! Çalışan çalışmayan hepsi faydalanacak: Bir başvuru yeter!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü yaşanan deprem sonrası binlerce vefat haberi herkesi derin bir yasa boğdu. Aynı zamanda birlik olarak hem devletten hem vatandaşlardan destekler verilmeye devam ediyor. Aynı zamanda devlet yetkilileri tarafından çalışan depremzedelere ya da çalışmayanlara devletten maaş verileceği duyuruldu. Detaylar haberimizin devamında.
DEPREMZEDEYE DEVLETTEN DESTEK
İki depremin aynı anda yaşanması ve 11 ilde can ve mal kaybına neden olması büyük bir etki yarattı. Büyük bir alana yayılması sebebiyle kayıplar da arttı. Devlet tarafından ödemelerde erteleme yapıldığı duyurulmuştu. Aynı zamanda bankalar da desteklerini açıklayarak depremde vefat eden vatandaşların borçlarını sildiğini ve bölgeye destek vereceklerini açıkladı. Hükümet tarafından bir alanda daha destek verileceği bildirildi. Malulen emeklilik, ölüm aylığı ve çalışan vatandaşlara devlet tarafından maaş ödemesi verilecek. Ölüm ve malullük aylıkları için de vatandaşın gittiği yerden de başvuru yapabilecek. * Malulen Aylığın Bağlanacağı Kişiler
Deprem bölgesinde yaşadığı afet nedeni ile çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybettiğini bir raporla belgeleyen kişilere malulen emekli aylığı bağlanacak. Bu raporun SGK
sağlık kurulu tarafından tespit edilmesi gerekecek. Yararlanabilmek için bazı şartlar belirlendi. Bu şartlar şu şekilde: -Kuruma yazılı olarak başvuru yapılması -Kişinin 10 yıldır sigortalı olması, 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, -Başka birinin yardımına ihtiyaç duyan kişilerde, sigorta süresine bakılmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olması, -Malullük nedeni ile var olan işinden ayrılması -Kuruma prim ve prime ilişkin borcu olmaması
Malullük Aylığının Kesileceği Durumlar
-5510 Sayılı Kanun kapsamında veya yabancı ülke mevzuatı kapsamında kişilerin çalışmaya başlaması halinde, -Yapılacak olan kontrol muayenesinde kişinin malullük durumunun ortadan kalkması halinde, Aynı zamanda yapılan bir açıklama ile yaşanan deprem felaketi sonrası, bölgede yapılacak olan malullük kontrol muayenelerinin tarihinin ertelendiği duyuruldu. Tarih 31 ağustos olarak bildirildi.
ÖLÜM AYLIĞI BAŞVURUSU
Yetim ya da dul aylığı için başvuruların e-devlet üzerinden edinilecek belgenin doldurulduktan sonra SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor. Aynı zamanda posta yoluyla da gönderilerek başvuru yapılabilecek.
*Ölüm Aylığı Almanın Koşulları
Yaşanan deprem felaketi sonrasında bölgede yaşayan depremzedeler için destekler sağlanıyor. Bu amaçla depremde bir yakınını kaybeden kişilere ölüm aylığı verilecek. Ancak alabilmek için şart olduğu da açıklandı. Buna göre, vefat eden kişinin Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'dan en az 1800 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi bildirmiş olması gerekir. SSK'lı (4A) olanlar için de en az 5 yıl sigortası olması ve 900 gün primi olması halinde yakınına devlet tarafından maaş bağlanacak.
*Eş ve Çocuklar İçin Ölüm Aylığı
Yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın eşine, çocuğuna, annesine veya babasına aylık verilecek. 18 yaşından küçük olan çocuklar bir koşul olmadan yetim aylığı alacak. 18 yaşının üzerinde olan çocuklara ise, kız çocuk için evlilik ve işe girene kadar aylıktan yararlanabilecek. Erkek çocuklar ise, öğrencilikleri devam edene kadar 20-25 yaşlarına kadar aylıktan yararlanacak.
*Anne ve Babaya Ölüm Aylığı
Yaşanan deprem sonrasında çocuğunu kaybeden anne veya babaya da aylık verilecek. Eğer anne ya da baba 656 yaşının altında ise çocuktan hisse olması, aylık gelirinin asgari ücretin altında olması, başka çocuk var ise onlardan birine aylık bağlanmamış olması durumunda anne veya baba aylık alabilecek. Eğer anne ya da baba 65 yaşının üzerinde ise bu şartlar aranmayacak.
*İşsiz Kalanlar İçin Devletten Maaş Desteği
Son 3 senede en az 600 gün primi olan ve son 120 günde de çalışırken işten çıkarılan ya da iş yeri kapananlar maaş alabilecek. Maaş 6 aydan 10 aya kadar verilecek. Maaş için de kişilerin SGK'ye bildirilen çıkışın İŞKUR'a giderek bildirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapılabilir.
*Kısa Çalışma Ödeneği
Deprem yaşanan bölgelerde kısa çalışma ödeneğinin de verilmesi için çalışmalar yapılmakta. Bu ödeneğin verileceği kişilerin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerinin ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması koşulu olduğu açıklandı. Son 3 sene içerisinde 450 gün prim ödemiş olunması koşul olarak belirlendi. Salgın hastalık döneminde de uygulanan bu koşulların depremzede vatandaşlar içinde uygulanacağı tahmin ediliyor.