Dizi
16 Kasım 2022 - 20:05

O Kız Melek kimdir, gerçek adı nedir? Zeynep'in annesi kimdir? Rojda Demirer biyografisi ve rol aldığı yapımlar

O Kız dizisi Melek kimdir? Zeynep’in annesi kim? Oyuncu Rojda Demirer kimdir, kaç yaşındadır, nerede dünyaya geldi, evli mi? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Dizi
16 Kasım 2022 - 20:05
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O Kız Melek kimdir, gerçek adı nedir? Zeynep’in annesi kimdir? Rojda Demirer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rojda Demirer’in kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. Rojda Demirer, O Kız dizisinde Zeynep'in annesi ve Kadir Melek'in eski eşi karakterine hayat vermektedir. İşte detaylar…

O KIZ MELEK KİM?

O Kız dizisinde Melek, Kadir'in en büyük aşkıdır. Kadir ve Melek'in tek çocukları Melek oldu. Kadir çok zor zamanlar geçirse de kalbindeki Melek aşkı hiç azalmadı. Sitare, Melek'i bulur ve Melek'i kendi kötü amaçları için kullanmak ister.

Melek Zeynep'i beşikte bıraktı. Bu yüzden Zeynep, annesi Melek'i bir türlü tanıyamaz. Melek, kızı Zeynep'i görünce büyük bir kararsızlık yaşar.

Melek, Kadir'i sevmiş ancak Kadir'in başına gelenlerden sonra Melek sevdiği adam Kadir'e destek olmayıp Kadir'e destek olmak yerine hem kızını hem de kocasını geride bırakarak kendi yolunu aramıştır. Kadir ise her şeyi unutsa da sevdiği kadını asla unutmamıştır.

rojda demirer

O KIZ ZEYNEP’İN ANNESİ KİMDİR?

O Kız'da Zeynep'in hiç tanımadığı annesi Melek'tir.

O KIZ MELEK’İN HİKAYESİ NEDİR?

Melek Kadir'e aşık olup Kadir ile evlenen ancak Kadir'in başına gelenlerden sonra hem kızını hem de kocasını terk eden bir kadındır.

ROJDA DEMİRER KİMDİR?

Rojda Demirer, O Kız dizisinde Melek karakterine hayat vermektedir. 1979 yılında Ankara'da dünyaya gelen Rojda Demirer, 3 yaşındadır. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla erkeklerin ilgisini çeken Rojda Demirer, Diyarbakırlı. Son dönemde Maraşlı dizisinin en sevilen oyuncularından biri haline gelen Rojda Demirer, Çarpışma ve Adı Efsane dizisinin de en sevilen oyuncularından biriydi. Hacettepe Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimini tamamlayan Rojda Demirer 1.67 metre boyunda ve 55 kilodur. Rojda Demirer ilk çıkışını Acil Aşk Aranıyor'da yaptı. Rojda Demirer, Ulaş Kıyak ile aşk yaşamaktadır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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