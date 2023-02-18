O kurumdan personel alım müjdesi geldi! DSİ KPSS puanı ile sözleşmeli personel alacak! Alım yapılacak kadrolar ve şartlar açıklandı... Acele edin son güne kalmayın. O kurumdan müjdeli haber geldi. Milyonlarca gencin beklediği iş ilanları yayınlanmaya başladı. Devlet kadrosuna kimi zamanlarda kurumların açtığı alımlar ile birlikte sözleşmeli personel alınmaktadır. Bir alımda o kuruma olacak. İşte DSİ'nin personel alım şartları ve diğer detaylar...
2023 YILI DSİ PERSONEL ALIM İLANI!
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere personel arayışına başladı. Her şehir için ayrı olan alımlar için ise ayrıntılar işe başvuracak adaylar için merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
Sözleşmeli personel alımında ilk şart KPSS olacak. 2022 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olmanız ve geçerli bir puan almış olmanız gerekmektedir. 1273 sözleşmeli personel alımı işealımkariyer adresinden yapılmıştı. e -devlet şifresi ile yapılan başvurularda KPSS puanı şart tutulmuştu. En yüksekten en düşük puana yönelik olarak yapılan başvurular için ise adaylara DSİ tarafından duyuru yapıldı. 7 şubat tarihinde açıklanması belirtilen başvuru sonuçları Kahramanmaraş depremi nedeniyle daha ileri bir tarihe ertelendi. Başvuranlar arasında deprem bölgesindekilerin de başvurması nedeniyle şartların değiştiği bu nedenle işe alımda yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.
"06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi olan deprem felaketi, yıkıcı etkisini gösterdiği 10 ilimizle birlikte birçok ilimizi de etkilemiştir. Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır. Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yok açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir." diye açıklama yapıldı.