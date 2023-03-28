O maaşlar kuruş kuruş hesaplandı! Bayram öncesi kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna emekli ve dul yetim aylığı zammı







ÖLÜM MAAŞI ÖDENENLER NE KADAR ALACAK?











ÖDEME YAPILACAK TARİH AÇIKLANDI

Nisan ayı itibariyle emeklilerin bayram ikramiyeleri de yükseltildi. Bin 100 TL olan bayram ikramiyesi artık 2.000 TL olacak. Bu yükseliş, ölüm aylığı alan dul ve yetim olanlar için de geçerli olacak ve %82 oranında bir artış olacak. Bayram ikramiyesi tutarları, ölüm maaşı tutarlarına göre hesaplanacak ve hisseleri oranında ödenecek. Örneğin, %75 seviyesinde ölüm maaşı alanlar, 875 TL yerine bin 500 TL, %50 oranında alanlar 550 TL yerine bin TL, %25 seviyesinde alanlar ise 275 TL yerine 500 TL bayram ikramiyesi alacaklar.Ayrıca, Kurban Bayramı öncesinde de bir ödeme yapılacak. %75 seviyesinde ölüm maaşı alanlar veya Nisan ayında ölüm maaşı bağlanacak olanlar, toplamda 3 bin TL ikramiye alacaklar. Bu tutar, %50 seviyesinde olanlarda 2 bin TL'ye, %25 olanlarda ise bin TL'ye kadar çıkabilecek.Ölüm maaşı alanlar için önemli bir değişiklik yapıldı. Artık, dosya bazında yapılan hesaplamalarla en az aylık ödeme tutarı 3.750 TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte, %50 hissesi olan ölüm maaşı alanların en az aylık ödemesi 2.750 TL yerine 3.750 TL olacak. Aynı şekilde, %25 oranında ölüm maaşı alan çocukların en az ödeme tutarı da bin 375 TL yerine bin 875 TL'ye yükseltildi.Dul ve yetimlere yönelik yapılan düzenleme, Meclis'te kabul edildikten sonra yakın zamanda kanunlaşması bekleniyor. Yeni düzenleme kapsamında, ölüm maaşı alanlara verilen aylık en az ödeme miktarı artacak. Nisan ayı ödemelerinde bu artış yansıtılacak. Ramazan Bayramı öncesinde de bir ikramiye ödemesi yapılacak ve bu ödeme de yeni düzenleme kapsamında hesaplanacak. Yüzde 75 maaş oranına sahip olanlar için, mevcut en az maaş bedeli 4.125 TL iken yeni en az maaş bedeli 5.625 TL oldu. Mevcut bayram ikramiyesi 825 TL iken yeni ikramiye bedeli 1.500 TL olarak belirlendi. Yüzde 50 maaş oranına sahip olanlar için, mevcut en az maaş bedeli 2.750 TL iken yeni en az maaş bedeli 3.750 TL oldu. Mevcut bayram ikramiyesi 550 TL iken yeni ikramiye bedeli 1.000 TL olarak belirlendi. Yüzde 25 maaş oranına sahip olanlar için, mevcut en az maaş bedeli 1.375 TL iken yeni en az maaş bedeli 1.875 TL oldu. Mevcut bayram ikramiyesi 275 TL iken yeni ikramiye bedeli 500 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme ile birlikte, dul ve yetimlere verilen maddi desteğin artması hedefleniyor. Yeni ödeme miktarları, ölüm maaşı alanların hayatlarını biraz daha kolaylaştıracak ve onlara finansal anlamda daha fazla güvenlik sağlayacak.