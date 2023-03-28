O market atıştırmalık, un, ayçiçek yağı ve süt fiyatlarını indirdi! Sadece o tarihe kadar geçerli olacak: Poşetini kapan koşsun!

Migros Sanal Market son derece avantajlı indirimler sunarak tüketicilerin yüzünü güldürdü. Temel ihtiyaçlar ve temizlik ürünleri gibi birçok kategoride, yüzde 41'e varan indirimlerle ürünler satışa sunuldu. Online alışverişin kolaylığı ile evinden çıkmadan indirimli ürünleri satın alan tüketiciler, bu fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçti. Zam oranlarının artması nedeniyle tüketiciler, alışverişlerinde zorlanır hale geldi. Bu durumda marketlerin sunduğu indirimler büyük önem kazandı. Migros Sanal Market ise bu dönemde tüketicilere büyük bir fırsat sundu. Bu indirimler sayesinde tüketiciler, temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla satın alabilecek.
YÜZDE 41'E VARAN İNDİRİM ORANLARI
Migros Sanal Market indirimleri için belirli bir süre verilmemiş olsa da, stoklar tükendiğinde indirimler sona erecektir. Tüketiciler, Migros Sanal Market'in indirimli ürünler kategorisinden indirimli ürünlere ulaşabilirler. Yüzde 41'e varan indirim oranlarıyla birçok temel ihtiyaç ürünü, temizlik ürünleri ve daha birçok ürün satışa sunuldu. İndirimli fiyatlar ise ürüne göre değişmektedir. Tüketicilerin evinden çıkmadan indirimli alışveriş yapabileceği Migros Sanal Market, sunduğu indirim fırsatları ile büyük bir ilgi gördü. Ancak stoklar sınırlı olduğundan, tüketicilerin acele etmeleri ve fırsatları kaçırmamaları önerilmektedir.