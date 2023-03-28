O market atıştırmalık, un, ayçiçek yağı ve süt fiyatlarını indirdi! Sadece o tarihe kadar geçerli olacak: Poşetini kapan koşsun!







YÜZDE 41'E VARAN İNDİRİM ORANLARI







İNDİRİMLİ FİYATLAR MİGROS SANAL MARKET'TE!





Migros Sanal Market son derece avantajlı indirimler sunarak tüketicilerin yüzünü güldürdü. Temel ihtiyaçlar ve temizlik ürünleri gibi birçok kategoride, yüzde 41'e varan indirimlerle ürünler satışa sunuldu. Online alışverişin kolaylığı ile evinden çıkmadan indirimli ürünleri satın alan tüketiciler, bu fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçti. Zam oranlarının artması nedeniyle tüketiciler, alışverişlerinde zorlanır hale geldi. Bu durumda marketlerin sunduğu indirimler büyük önem kazandı. Migros Sanal Market ise bu dönemde tüketicilere büyük bir fırsat sundu. Bu indirimler sayesinde tüketiciler, temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla satın alabilecek.Migros Sanal Market indirimleri için belirli bir süre verilmemiş olsa da, stoklar tükendiğinde indirimler sona erecektir. Tüketiciler, Migros Sanal Market'in indirimli ürünler kategorisinden indirimli ürünlere ulaşabilirler. Yüzde 41'e varan indirim oranlarıyla birçok temel ihtiyaç ürünü, temizlik ürünleri ve daha birçok ürün satışa sunuldu. İndirimli fiyatlar ise ürüne göre değişmektedir. Tüketicilerin evinden çıkmadan indirimli alışveriş yapabileceği Migros Sanal Market, sunduğu indirim fırsatları ile büyük bir ilgi gördü. Ancak stoklar sınırlı olduğundan, tüketicilerin acele etmeleri ve fırsatları kaçırmamaları önerilmektedir.Migros Sanal Market, birbirinden değerli ürünlerde yaptığı yüzde 41'e varan indirimlerle tüketicilerin cebini düşünüyor. Ayçiçek yağından un çeşitlerine, deterjanlardan süt ürünlerine kadar birçok kategoride yüksek indirimlerle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Komili marka ayçiçek yağı, yüzde 41'e varan indirim oranıyla 155 TL olan fiyatı 139,90 TL'ye düşürüldü. Sinangil marka 5 kilogramlık un ise yüzde 38 indirimle birlikte 80 TL yerine 49,50 TL'ye satılıyor. Tüketicilerin ihtiyacı olan temizlik ürünleri de indirimli fiyatlarla Migros Sanal Market'te bulunuyor. Omo (beyazlar için) 1,2 kilogram çamaşır deterjanı, yüzde 41 indirimle birlikte 58,90 TL'den 34,90 TL'ye düşürüldü. Süt ürünleri kategorisinde de yüksek indirimler söz konusu. Sek marka yarım kilo yoğurt, yüzde 19 indirimle 17,95 TL'den 14,50 TL'ye satılırken, İçim marka 1 litre sütün fiyatı 20,90 TL olarak belirlendi. Tam yağlı beyaz peynir kategorisinde de yüzde 30 indirim yapılarak, 800 gram Pınar marka peynirin fiyatı 186,50 TL'den 129,90 TL'ye düşürüldü. Migros Sanal Market'in sunduğu bu indirim fırsatları, tüketicilerin evlerinde alışveriş yaparak bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyor. Ancak stoklar sınırlı olduğu için, tüketicilerin acele etmeleri ve fırsatları kaçırmamaları öneriliyor.