O market Ramazan ayı sonuna kadar yarı fiyatına et satacak! Maaşını çeken koştu: Kapıda uzun kuyruk var!

İstanbul Perakendeciler Federasyonu (PERDER), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle işbirliği yaparak, bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Ramazan ayı boyunca geçerli olacak olan sabit fiyat uygulamasının, ramazandan sonra da devam etmesi planlanıyor. PERDER bünyesinde 44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunuyor ve kampanyaya dahil olan üyeler, dana kıymanın kilogram fiyatını 190 TL’den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL’den satacak. Tarım kredi market zincirleri de MAP ambalajlı kıymanın kilogramını 140 lira, kuşbaşının kilogramını da 150 liradan satışa sunacak. Ancak bu sabit fiyat uygulaması, bazı vatandaşların canını sıktı çünkü daha önce yarı fiyatına satılan et ve kıyma ürünlerine ulaşmak artık mümkün olmayacak.Et ve Süt Kurumu (ESK), Türkiye'de et, süt ve süt ürünleri üretimi ve ticareti ile ilgili faaliyet gösteren bir kamu kurumudur. ESK, et ve süt ürünleri piyasasında fiyat istikrarını sağlamak, üreticilere destek olmak, tüketicilere uygun fiyatlı ürün sunmak ve piyasadaki arz-talep dengesini korumak amacıyla kurulmuştur. ESK'nın en önemli faaliyetlerinden biri, tarım ürünlerindeki dalgalanmaların sebep olduğu fiyat değişimlerine karşı piyasalarda arz-talep dengesini sağlamaktır. Bu amaçla, ESK et ve süt ürünleri piyasasında müdahale alımı yaparak arz-talep dengesini korur ve fiyat istikrarını sağlar.ESK, ramazan öncesinde piyasadaki yüksek et fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. Yurt dışından canlı kesimlik hayvan alımı ve karkas ithalatı için çalışmalar yapan ESK, 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin baş da kesime hazır büyükbaş hayvan alımı yaparak ramazan boyunca piyasaya sunmak üzere stokladı. Türkiye genelinde Tarım Kredi market zincirleri ile bir protokol imzalayan ESK, İstanbul'da da kasap esnafına, sanayiye ve perakende zincir marketlere yeterli miktarda karkas et tedarik etti. Ayrıca, İstanbul PERDER ile ortak bir çalışma yaparak üye market zincirlerine de karkas et verecek.İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek, spekülatif fiyat hareketliliğini yakından takip ettiklerini belirtti. Kahramanmaraş'taki depremin ardından fiyatların 30-40 TL arttığını, ramazanda da talep artışı nedeniyle fiyatların yükselebileceğini söyledi. Güzeldere ayrıca, İstanbul PERDER olarak, ramazan boyunca dana kıyma kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşı kilogram fiyatını ise 210 TL'den satışa sunacaklarını açıkladı. Ramazan ayı geldiğinde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de et fiyatlarıdır. Ancak bu yıl vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu sayesinde et fiyatlarından etkilenmeyecekler. Et ve Süt Kurumu, ülkemizde hayvancılık sektörünü destekleyerek, uygun fiyatlarla et ve süt ürünlerini tüketicilere sunmayı amaçlamaktadır. Ramazan ayı boyunca Et ve Süt Kurumu, uygun fiyatlı et ürünlerini vatandaşların hizmetine sunacak. Bu sayede herkes Ramazan ayında et tüketebilecek. Kurumun sağladığı bu fırsat sayesinde, vatandaşlar hem kaliteli et ürünleri tüketirken hem de bütçelerini zorlamadan alışveriş yapabilecekler.