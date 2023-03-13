O market stokları bitiriyor! İndirimin alâsı yapıldı: Çay, şeker, ayçiçek yağında flaş indirim

Vatandaşları stok yaptıracak büyük indirimler gerçekleşti. Ürünler katalogta yerlerini aldı. Evde tüm ihtiyaçları karşılayacak indirim vatandaşları sevindirdi. Katalogta yer alan ürünler nelerdir? İşte tüm detaylar haberimizde.
O MARKETTE BÜYÜK İNDİRİM!Tarım kredi Kooperatifi Marketleri'nde ev ihtiyaçlarına büyük indirim gerçekleşiyor. Stok yaptıracak indirim vatandaşları sevindirdi. Çay, ayçiçek yağı gibi bir çok ürün uygun fiyatlar ile raflarda yerini aldı.
Bütçeleri oldukça zorlayan ihtiyaçlardan ötürü vatandaşlar indirim kovalamaktadır. Tarım Kredi Kooperatifi, vatandaşın sesini duydu. Aylık ihtiyaç listesini tamamlamak isteyen vatandaşlar indirimleri takip etmektedir. İndirim haberi bu sefer Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nden geldi. Tarladan gelen çoğu ürün kaliteli bir şekilde rafta yerini alıyor. Hem hesaplı hem kaliteli indirimli ürünler olarak vatandaşlara sunulmaktadır. Mart ayı indirimi de geldi. Katalogta yer alan indirimli ürünler ise şunlardır: -TMO 5 litre Ayçiçek Yağı 135 TL -5 kilogram Destan toz şeker 105 TL -Et ve Süt Kurumu 1 kg gövde tavuk fiyatı 38 TL -3 kg TMO filiz çay 199,90 TL -TK fermente dana kangal sucuk 1 kilogramı 220 TL -2700 mLL sıvı çamaşır deterjanı büyük boy 48.90 TL -1 kg TK marka küp şeker fiyatı 24 TL -9 kg beyaz, renkli Yetiş toz çamaşır deterjan 104,90 TL -800 gr TMO üzüm pekmezi 35 TL -2 litre Vita bitkisel susuz yağ 105 TL -1400 kg Marmara Birlik siyah zeytin 99.90 TL -1 litrelik 12 adet yarım yağlı süt 190 TL -12’li 1 koli yağlı süt fiyatı 200 TL