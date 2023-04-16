O market tuvalet kağıdı stoğunu eritiyor! Dev paketini 85 TL'ye satacak

Tuvalet kağıdı, diğer pek çok icat gibi yeni değil. İlk olarak, eski kağıtlarla "doo-doo" yapmanın züppe bir fikri olan Çinliler, MS 6. yüzyılda kağıdı icat ettiler. MS 1. yüzyılda dut ağacının özü kullanılarak yapılan bu kağıt, zamanla geliştirilerek günümüzdeki halini aldı. Tuvalet kağıdı üreticilerinin herhangi bir ağaç türü kullanmadığını biliyor muydunuz? Aslında, sert ve yumuşak ahşapların %70'i sert, %30'u ise yumuşak ağaçlardan oluşan bir kombinasyon kullanılır.
Geri dönüşümlü tuvalet kağıdı üretimi, birkaç farklı türde kullanılmış kağıdın karıştırılması ve birlikte ezilmesiyle yapılır. Ardından, kullanılmış kağıdın mürekkebini gidermek veya rengini solutmak için özel bir işlem kullanılır. Bu işlem için çeşitli çözümler kullanılsa da, hepsinin öncelikle yıkanması ve mürekkebinin alınması gerekiyor. Daha sonra kağıt toz haline getirilir ve çok ince ve yumuşak bir kağıt haline getirilir. Son olarak, ağartma, kokulandırma gibi işlemlerle tamamlanır. Son zamanlarda, tuvalet kağıdı fiyatlarındaki artış nedeniyle birçok vatandaş geçim sıkıntısı çekti. Bu nedenle, birçok kişi tuvalet kağıdı indirimlerini takip ediyor. Tarım kredi Market'in sunduğu indirimle birlikte, tuvalet kağıdı paketleri dipten satışa sunuldu. Bu sayede müşteriler, daha az ödeme yaparak daha fazla ürün satın alabilecekler. İndirimin ne kadar süreceği henüz açıklanmadı, ancak müşterilerin bu fırsatı kaçırmaması öneriliyor. Tarım Kredi Market'in diğer ürünlerinde de indirimler olabilir, bu nedenle müşterilerin düzenli olarak takip etmeleri faydalı olabilir.