YAŞAM
14 Ocak 2023 - 13:15

O marketlerden alışveriş yapanlar hüsrana uğradı! Saatler önce ortaya çıktı: Hemen bildirmelisiniz

Asgari ücret açıklaması sonrasında bir çok süper market, zincir market fiyatları yükseltmişti. Gelen tepkilerin ardından firmalar fiyatları geri çektiklerini açıklamıştı. Fakat korkulan oldu. Tekrar milyonlarca halk hüsrana uğradı. İşte detaylar...

YAŞAM
14 Ocak 2023 - 13:15
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O marketlerden alışveriş yapanlar hüsrana uğradı! Saatler önce ortaya çıktı: Hemen bildirmelisiniz


O marketlerden alışveriş yapanlar hüsrana uğradı! Saatler önce ortaya çıktı: Hemen bildirmelisiniz. 

para



Asgari ücret açıklaması sonrasında bir çok süper market, zincir market fiyatları yükseltmişti. Gelen tepkilerin ardından firmalar fiyatları geri çektiklerini açıklamıştı. Fakat korkulan oldu. Tekrar milyonlarca halk hüsrana uğradı. İşte detaylar...

para

KARARIN ARDINDAN 2 HAFTA SONRAKİ ZAMLAR

Henüz karar yeni alınmıştı ama çok beklenilemedi. Twitter’da haber Report’un bildirdiği habere göre büyük marketler fiyatları sabitlemeyi taahhüt etmişti. Bu taahhütlerinden 5 gün içinde vazgeçtiler. 25 aralıkta 23,70 TL’dan satılan çamaşır suyunun şu anki zamlı fiyatı 25,50 TL oldu. 

para

Peş peşe açıkladıkları gıdadan tut da kozmetiğe, temizlik malzemelerine kadar fiyat sabitlemesi yapacaklarını duyuru haberlerinde aksine iki hafta sonra fiyatlar tekrar yükseldi. Fiyat sabitlemesi yalan oldu yorumları yapıldı. Firmaların bir anda neden fiyat artırma yoluna gittikleri ise bilinmiyor. 2 hafta içinde ne oldu da firmalar, süpermarketler, büyük market sahipleri fiyat sabitleme kararlarından vazgeçtiler. Hem de bu kadar kısa süre içerisinde. 

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