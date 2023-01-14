O marketlerden alışveriş yapanlar hüsrana uğradı! Saatler önce ortaya çıktı: Hemen bildirmelisiniz.
Asgari ücret açıklaması sonrasında bir çok süper market, zincir market fiyatları yükseltmişti. Gelen tepkilerin ardından firmalar fiyatları geri çektiklerini açıklamıştı. Fakat korkulan oldu. Tekrar milyonlarca halk hüsrana uğradı. İşte detaylar...
KARARIN ARDINDAN 2 HAFTA SONRAKİ ZAMLARHenüz karar yeni alınmıştı ama çok beklenilemedi. Twitter’da haber Report’un bildirdiği habere göre büyük marketler fiyatları sabitlemeyi taahhüt etmişti. Bu taahhütlerinden 5 gün içinde vazgeçtiler. 25 aralıkta 23,70 TL’dan satılan çamaşır suyunun şu anki zamlı fiyatı 25,50 TL oldu.
Peş peşe açıkladıkları gıdadan tut da kozmetiğe, temizlik malzemelerine kadar fiyat sabitlemesi yapacaklarını duyuru haberlerinde aksine iki hafta sonra fiyatlar tekrar yükseldi. Fiyat sabitlemesi yalan oldu yorumları yapıldı. Firmaların bir anda neden fiyat artırma yoluna gittikleri ise bilinmiyor. 2 hafta içinde ne oldu da firmalar, süpermarketler, büyük market sahipleri fiyat sabitleme kararlarından vazgeçtiler. Hem de bu kadar kısa süre içerisinde.