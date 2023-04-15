Aktüel
15 Nisan 2023 - 23:45

O markette 40'lı tuvalet kağıdı 144 TL'ye düştü! Böyle ucuzluk hiçbir markette görülmedi: Sabah ilk giden stokta ne varsa alıp götürecek!

O marketlerde belirlenen ürünlerde büyük indirim gerçekleşti. Hangi marketlerde indirim var? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
15 Nisan 2023 - 23:45
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O markette 40'lı tuvalet kağıdı 144 TL'ye düştü! Böyle ucuzluk hiçbir markette görülmedi: Sabah ilk giden stokta ne varsa alıp götürecek!
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Tarım kredi Kooperatif Marketlerinde bayram öncesi alışveriş için indirimler gerçekleşti. O ürünlerde büyük indirim gerçekleşti. Hangi ürünlerde indirim gerçekleşti? Merak edilen detaylar haberimizde.

O MARKETTE BÜYÜK İNDİRİM GERÇEKLEŞTİ!

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bayram öncesi indirim gerçekleşti. 40'lı tuvalet kağıtları fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Bayrama özel indirim bir çok üründe gerçekleşmektedir. Tuvalet kağıtlarında yaşanan artış üzerine indirimli fiyatlar raflarda yerini aldı.Tarım Kredi



Nisan ayında da indirimler devam etmektedir. Ramazan öncesi alışverişlerde bayrama özel indirimler gerçekleşti. Bayram şekeri, çikolatası gibi ürünlerde de gerçekleşti. Tuvalet kağıtlarında fiyatlar dikkat çekti. 40'lı tuvalet kağıdı fiyatı uygun fiyatla raflarda satışa sunuldu.

Ramazan Bayramı yaklaşması ile birlikte market alışverişleri başladı. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim fırsatları vatandaşları beklemektedir. Temel ihtiyaçlar ve gıdalarda da uygun fiyatlar satışta yerini aldı. Ayçiçek yağı, toz şeker, un, tuz, çay gibi temel ihtiyaçlarda da cazip fiyatlar sunuldu. İndirimli fiyatlardan yararlanmak için son tarih 15 Nisan 2023 olarak belirlendi. İndirimler yarın son bulacaktır.

40'lı Familia tuvalet kağıdı 144,90 TL olarak belirlendi. Tuvalet kağıdı indirimi bugün başlaması ile birlikte ay sonuna kadar devam edecektir.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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