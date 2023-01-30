Aktüel
30 Ocak 2023 - 15:00

O markette 5 KG yağ bedava oldu! Herkes akın akın o markete gidiyor! Kuruş para ödemeden 5 LT yağ hediye ediliyor, acele edin

Ekonomik sıkıntılardan bunalan vatandaşın marketlerdeki pahalı fiyatlardan şikayet etmesi üzerine bazı marketler kampanya başlattı. Bu marketler hangileri? Detaylar haberin devamında.

Aktüel
30 Ocak 2023 - 15:00
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O markette 5 KG yağ bedava oldu! Herkes akın akın o markete gidiyor! Kuruş para ödemeden 5 LT yağ hediye ediliyor, acele edin
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Vatandaşın cebini yakan market fiyatlarından sonra kampanya başlatan marketler arasında Bizim Toptan Marketleri de indirim kampanyası başlattı ve bunu internet sitesi üzerinden duyurdu. Kampanyanın detayları haberimizde.

market kampanyaları

VATANDAŞA MARKET KAMPANYASI



Ekonomik zorluk içinde mecburi ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan vatandaşa destek veren marketler arasına Bizim Toptan Marketler de dahil oldu. İnternet üzerinden duyurduğu habere göre 4 bin TL ve üzeri alışverişlerde 1 paket Bizim, Ona, Besler Ayçiçek yağı 5 litresi ya da 3 kutu Kızılay, Beypazarı gazoz hediye edileceğini duyurdu. Kampanya 5 şubat 2023'te bitecek. Vatandaşın dikkatini çeken Bizim Toptan Market bu kampanyanın yanı sıra birçok üründe de indirim uyguladı. İşte bu ürünler:

-Ülker bizim kırmızı mercimek 28.90 TL,

-Domestos çamaşır suyu tüm çeşitleri 21.95 TL,

-Tuğra karton bardak11.45 TL

-Lipton doğu Karadeniz çay 76.90 TL

-Cif yüzey temizleyici 28.95 TL

-Feast mısır 39.90 TL,

-Balparmak süzme bal 136.90 TL

-Doğuş filiz çay 72.90 TL,

-Selpak kağıt havlu 139.90 TL

-Arko tıraş kolonyası 34.90 TL,

-Ülker probis 21.75 TL,

-Tamek domates salçası 37.90 TL

-Tadelle fındıklı çikolata 19.95 TL

-Aytaç dana sosis 28.90 TL

-Sleepy bebek bezi 179.90 TL,

-Ülker biskrem 12.75 TL

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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