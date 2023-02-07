





O markette ayçiçek yağı 36 TL indirime girdi! Kapış kağış satılacak







Carrefoursa Market Ayçiçek yağına yapmış olduğu indirimle gündeme geldi.Geçtiğimiz yıl Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaşın ardından Ayçiçek yağının fiyatı zirve yapmıştı. Öyle ki 5 litre Ayçiçek yağının fiyatının altınla yarıştığı gibi benzetmeler bile yapılmıştı. Bu sırada evinden yemek yapmak zorunda olan vatandaşın yardımına bazı marketler koşmuş ve kampanyalar yaparak Ayçiçek alımını kolaylaştırmıştı. İşte bir market daha Ayçiçek yağı için büyük bir indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanyanın detayları… Market ürünlerine gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Evine bu ürünleri götürmek ve sıcak bir yemek yemek isteyen vatandaş artan zamlar karşısında nasıl yetişeceğini kara kara düşünür oldu. Daha önce 5 litre Ayçiçek yağı alan bir kişi 4 hatta 3 litreye kadar indirmek zorunda kalmıştı. İşte vatandaşın bu zor durumunda yanında olmak isteyen Carrefoursa Market, kampanyadan önce 180 liradan sattığı Ayçiçek yağının fiyatını 144,50 TL’ye düşürdü. İşte Carrefoursa’nın yaptığı kampanya… • Orkide marka Ayçiçek yağı 1 litre 39,95 TL • Orkide marka Ayçiçek yağı 2 litre 93,90 TL • Orkide marka Ayçiçek yağı 4 litre pet şişede 144,90 TL • Biryağ marka Ayçiçek yağı 1 litre 39,95 TL • Biryağ marka Ayçiçek yağı teneke 5 litre 184,90 TL • Yudum marka Ayçiçek yağı 1 litre 56,50 TL • Yudum marka Ayçiçek yağı 2 litre pet şişe 98,50 TL • Yudum marka Ayçiçek yağı 4 litre 174,90 TL • Yudum marka Ayçiçek yağı 5 litre pet şişe 199,50 TL • Kırlangıç marka Ayçiçek yağı 2 litre 96,50 TL • Kırlangıç marka Ayçiçek yağı 4 litre pet şişe 123,90 TL • Sırma marka Ayçiçek yapı 4 litre 139,95 TL • Carrefour Ayçiçek yağı 5 litre 144,50 TLAyrıca bahsi geçen Carrefoursa Market yalnızca Ayçiçek yağı için kampanya yapmakla kalmıyor aynı zamanda başka pek çok üründe de indirimlerle gündeme geliyor. Ayçiçek yağına yaptığı indirim sonrasında Carrefour’a giden kişiler satın aldıkları ürünlerden birden fazla satın aldı. Peki değerli okuyucumuz olan sizler Ayçiçek yağları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşırsanız seviniriz.