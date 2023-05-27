O markette ayçiçek yağında dev indirim! 12 TL birden düşüşe geçti! Acele eden alır







İNDİRİMLİ AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI











Migros, Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinde şubeleri bulunan uluslararası bir market zinciri olarak bilinmektedir. Son zamanlarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve yükselen döviz kuru sebebiyle hayat pahalılığı artış göstermiştir. Bu durum, vatandaşların alım gücünün azalmasına ve fiyatların akıl almaz seviyelere ulaşmasına neden olmuştur.Bu dönemde, ekonomik kriz ihtimaline karşı yağ stoklamaya başlayan vatandaşlar ve Türk mutfağında sıkça kullanılan yağı ihtiyaç duyanlar için Migros'tan dev bir indirim duyurusu geldi. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışın ardından Migros, ayçiçek yağına ard arda indirimler yapmaya başladı. Migros marketlerinde 1 litrelik ayçiçek yağı, 33,90 TL'den satışa sunuldu.Büyük oranda zam yapılan ayçiçek yağı fiyatlarının ardından Migros'un Abalı Ayçiçek Yağı 1 litrelik ürünü 33,90 TL'ye geriledi. Bu indirimle birlikte, Abalı Ayçiçek Yağı'nın fiyatı 45,90 TL'den 33,90 TL'ye düştü. Migros'ta Abalı Ayçiçek Yağı 1 litre, 33,90 TL'den satılmaktadır. Bu indirim ve promosyonlar, marketlerin müşterileri cezbetmek için düzenlediği kampanyalar ve özel fırsatlardan sadece bir örnektir. Haftalık veya aylık indirimler, ikinci üründe indirim, sadakat kartı avantajları gibi çeşitli fırsatlar sunularak müşterilere avantajlar sağlanmaktadır. Migros gibi uluslararası bir market zinciri, çeşitli reklam ve pazarlama yöntemlerini kullanarak ürünlerini tanıtmak ve müşterilerin dikkatini çekmektedir. Televizyon, radyo, gazete, dergi, açık hava reklamları, dijital reklamlar ve sosyal medya gibi farklı kanallar aracılığıyla pazarlama faaliyetleri yürütülür. Reklam stratejileri, ürünlerin ve özel tekliflerin müşterilere duyurulmasını ve marketin varlığının bilinmesini sağlar. Mağaza düzeni ve görsel sunum da önemli bir faktördür. Ürünlerin cazip bir şekilde sergilenmesi, rafların düzenli olması, çekici vitrinlerin oluşturulması ve uygun aydınlatma ile renk düzenlemeleri, müşterilerin mağazaya girişini ve alışveriş yapma motivasyonunu artırır. Müşteri hizmetleri ve memnuniyeti de öncelikli bir konudur. Kibar ve yardımsever personel, hızlı hizmet sağlama, sorunlara çözüm odaklı yaklaşım gibi faktörler, müşteri deneyimini olumlu yönde etkiler ve müşterilerin markete olan güvenini ve sadakatini artırır. Sadakat programları da müşteri bağlılığını güçlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Marketler, müşterilere indirimler, puan kazanma imkanı, özel teklifler gibi avantajlar sunarak sadakatlerini ödüllendirir. Ayrıca, marketler yeni çıkan ürünleri ve trendlere uyumlu ürünleri müşterilere sunarak ilgi çekmeye çalışır. Özellikle sağlıklı beslenme, organik ürünler, vegan ve glütensiz ürünler gibi trendlere uyumlu seçenekler sunmak, müşterilerin ilgisini çekebilir.