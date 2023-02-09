





O markette büyük indirim başladı! 12'li tuvalet kağıdı sadece 59 TL







Vatandaşın yüzünü güldürecek tuvalet kağıdı indirimi geldi.Pandemi sürecinde en çok zam yapılan ve vatandaşın erişiminin en zor olduğu ürünlerden bir tanesi de tuvalet kağıtları olmuştu. Ancak pandemi sonrasında da tuvalet kağıtlarındaki fahiş fiyatlar alışveriş faturalarına yansıdı. Bazı marketler bu duruma dur diyerek vatandaşın yanında olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. İşte o marketten öyle bir indirim haberi geldi ki. Doğal olarak 12’li tuvalet kağıdına yapılan bu indirim sonrasında insanlar markete büyük ilgi gösterdi. Normalde satış etiketindeki fiyatı 99 TL olan tuvalet kağıdı, marketin yaptığı indirim sonrasında 59 TL’ye kadar düştü. 2022 yılında tuvalet kağıtlarına büyük oranda zamlar gelmiş ve bu zamlar vatandaşın belini bükmüştü. Vatandaşın odağında yeni yılda zamların nasıl olacağı yer alıyordu. Ama o market tuvalet kağıdı fiyatlarında yaptığı düzenlemeyle vatandaşın gönlünde taht kurdu. İşte indirimden sonra tuvalet kağıtlarındaki fiyatlar… Tuvalet kağıdına yaptığı indirimle gündeme gelen o market Carrefoursa Market’tir. 12’li Familia Aloe Vera Özlü Tuvalet Kağıdının fiyatı 99.90 TL iken 59.90 TL’ye indirildi. Ayrıca Carrefoursa Markette satılan diğer tuvalet kağıdı fiyatlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirdiniz. Tuvalet kağıdı fiyatları şu şekildedir; Solo Tuvalet Kağıdı 32'li 197,90 TL Solo Akıllı Seçimler Tuvalet Kağıdı 32'li 209,90 TL Solo Akıllı Seçimler 8'li Tuvalet Kağıdı 34,90 TL Solo Akıllı Seçim Tuvalet Kağıdı 16'lı 124,90 TL Solo Parfümlü Tuvalet Kağıdı Büyülü Düşler 32'li 219,90 TL Selpak Tuvalet Kağıt Extra Banyo Ferahlatma 8'li 99,90 TL Selpak Hijyen Tuvalet Kağıdı 16'lı 165,90 TL Selpak Tuvalet Kağıdı 32'li 274,90 TL Familia Kokulu Tuvalet Kağıdı 32'li 199,90 TL Familia Aloe Vera Özlü Tuvalet Kağıdı 40'lı 179 TL