O markette depremzede vatandaşlar için harekete geçti! Bağış ürünü elektrikli ısıtıcılarda büyük indirim!

DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLECEK ELEKTRİKLİ SOBALAR İNDİRİMDE!













HANGİ ISITICILAR İNDİRİMDE

En büyük zincir marketlerden biri olan Carrefoursa marketler Kahramanmaraş dahil 10 ili etkileyen depremlerde ısınma sorunu yaşayan depremzedeler için anlamlı bir kampanya yaptı.Deprem bölgesine soba bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanya da “AFAD Bağış Ürünü” olarak satılan elektrikli sobalar yüzde 45 indirimli satılıyor. Marketteki en uygun sobalar 325 liradan alıcı buluyor. İşte detaylar…Minisan Infrared Sr 2600 Elektrkli Isıtıcı markette indirimli satılmaya başlandı. 3 açısı bulunna ve özel ayna yansıtıcıları bulunan ısıtıcı residansı ısı yansıtma biçimi dolaysıyla gecikmeye neden olabiliyor. Luxell Şömine Isıtıcı Lx 2760 modeli ise 3 yıl garantisi bulunan bir ürün. 2200 watt güçle çalışarak hızlı bir şekilde ısıtma gücüne sahip. Ayrıca sobada devrilme güvencesi de yer alıyor. Minisan’ın bir diğer modeli ise o da indirimli olarak satışta. Deprem bölges,ndeki vatandaşlar için yüksek indirim uygulanan ürünlerden bşri olan bu ürün de estetik ve dayanıklı olmasıyla kullanım kolaylığı sunuyor ve yine iki yıl garantisi bulunuyor.