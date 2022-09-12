O markette fiyatlar sabitlendi! İndirim tavan yaptı...







2 Ay Boyunca Fiyatlar Sabit Kalacak!







Türkiye'de enflasyonun hızla artmasıyla birlikte marketler de her gün fiyatlarını yükseltmeye başladı. Belli başlı bazı marketler ise müşterilerini kaybetmemek adına kendi çapında kampanyalar düzenliyor. bu marketlerden birisi de Bizim Market zinciri oldu. Bizim Toptan marketler zinciri yaptığı kampanyayla müşterilerinin yüzünü güldürecek. İşte Bizim Market zincirinin yaptığı kampanya...Diğer marketler vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik yaptıkları kampanyaları duyuruyor ancak Bizim Toptan’da vatandaşların alım gücünü artıracak yeni bir fırsat sunuyor. Buna göre Bizim Toptan şubelerinde pek çok gıda ve temizlik ürünlerinde 2 ay boyunca sabit fiyat politikası uygulanacak.Bizim Toptan marketi, 1 Kasım 2022 tarihine kadar belirlenen 220 üründe 2 ay boyunca fiyatları sabitleme kararı aldı. İşte belirlenen tarihe kadar fiyatları sabit kalacak o ürünler:Süzz Aktif Çamaşır Deterjanı Toz 10 kg 114,90 TL’den satılacak. Zinde Tereyağı 1 kg 99,50 TL’den satılacak. Besler Rulo Tereyağı 1 kg 99,50 TL’den satılacak. Ömür Tam Yağlı Tost Peyniri 1 kg 85,90 TL’den satılacak. Obaçay Altın Yaprak Siyah Çay 1 kg 59,50 TL’den satılacak. Ömür Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 600 g 51,90 TL’den satılacak. Alpella Harby Karamelli Bisküvi 25 g 24’lü 46,80 TL’den satılacak. Besler Ayçiçek Yağı 1 L 33,90 TL’den satılacak. Vanesa Islak Havlu 4×70’li 32,90 TL’den satılacak. Aytaç Salamura Az Tuzlu Siyah Zeytin (S) 291-320 800 g 29,90 TL’den satılacak. Süzz Aktif Konsantre Yumuşatıcı Sensitive 1440 ml 28,90 TL’den satılacak. Karbeyaz Çamaşır Suyu 4 L 24,90 TL’den satılacak. Besler Mutfak Pilavlık Bulgur 1 kg 13,90 TL’den satılacak. Aytaç %3,1 Yağlı UHT Süt 1 L12,90 TL’den satılacak. Halk Narita Karışık Meyveli İçecek 1 L 8,50 TL’den satılacak. Ülker Bizim Tel Şehriye ve Makarna 500 g Çeşitleri 7,75 TL’den satılacak. Halk Margarin Paket 250 g 7,25 TL’den satılacak. Ömür Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 kg 56,90 TL’den satılacak.