O markette görülmemiş fırsat! Ayçiçek yağı 33TL’ye satışta! 00.00’a kadar kapanmadan giden alır













Ayçiçek yağı fiyatları son zamanlarda sürekli artış gösterdiği için birçok kişi yağları stoklamaya başladı. Ancak bu indirim haberinden sonra pek çok kişi bu fırsatı kaçırmamak için hemen markete akın etmeye başladı.Diğer marketler de enflasyonla mücadele etmek ve dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla indirimli fiyatlar sunmaya başladı. Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yapılan indirimler, vatandaşların bütçelerine nefes aldırmayı hedefliyor.Özellikle 3 litrelik Yudum ayçiçek yağının satış fiyatının 99 TL'ye kadar düşmesi, geçtiğimiz dönemde yaşanan yüksek zamların ardından vatandaşlar için büyük bir rahatlama oldu. Bu indirimler, geçim sıkıntısı çeken pek çok kişi için önemli bir destek sağlıyor. İndirimli ayçiçek yağı fiyatlarını araştıran vatandaşlar, bu fırsatı değerlendirmek için marketlere akın etmeye devam ediyor. Ancak indirimli ürünlerin stoklarının sınırlı olabileceği unutulmamalı ve erken saatlerde markete gitmek önem taşıyor.CarrefourSA'da yaşanan indirim furyasıyla birlikte Ayçiçek yağına büyük bir fiyat düşüşü geldi. Yudum Ayçiçek Yağı 3 Lt, indirim sonrasında 99,90 TL'ye satışa sunuluyor. Ayçiçek yağına yapılan bu bomba indirim haberinin ardından pek çok vatandaş, uygun fiyatı yakalamak için CarrefourSA mağazalarına yönelmeye başladı. Ayçiçek yağının 3 litrelik ambalajı, indirimle birlikte oldukça cazip bir fiyata sahip oldu. İndirimli fiyatlar sayesinde vatandaşlar, geçmişte yaşanan zamlardan sonra Ayçiçek yağına erişimi daha uygun hale getiriyor. CarrefourSA'nın bu indirim hamlesi, müşterilerine bütçelerine dost bir seçenek sunuyor.