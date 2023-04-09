O markette indirim tufanı başladı! Hijyen, peçete, deterjan ürünlerinde flaş indirim: Fiyatları gören almaya koştu







TUVALET KAĞIDINDA İNDİRİM







İŞTE BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM market, alım gücünün düşmesi nedeniyle vatandaşların yakından takip ettiği kampanyalardan birine imza atıyor. 11 Nisan Salı tarihinde yayınlanacak aktüel ürünler kataloğunda, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu indirimi yapacak olan BİM market, bu hafta birçok üründe indirimli fiyatlar sunacak. Fiyatların oldukça avantajlı olduğu bu fırsatı kaçırmayın!BİM market, uygun fiyatları ile Türkiye'nin tercih edilen zincir marketlerinden biri olarak biliniyor. 11 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda özellikle tuvalet kağıdı ve kağıt havlu fiyatları dikkat çekiyor. Bu hafta BİM markette 12'li kağıt havlu sadece 79 TL ve 24'lü tuvalet kağıdı ise sadece 95 TL'ye satılacak. Salı gününden itibaren başlayacak olan bu fırsatı kaçırmayın!BİM market, 11 Nisan 2023 tarihinde birçok indirimli ürün sunuyor. Liste içerisinde temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik malzemeler, giyim ve ayakkabı ürünleri gibi çeşitli ürünler bulunuyor.