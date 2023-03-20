O markette indirim tufanı başlatıldı! Ayçiçek yağı almak için market market gezmeye son: En ucuzu orada satılacak!







O MARKETTEN BÜYÜK KAMPANYA







Son dönemlerde fahiş şekilde artan raf fiyatları vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Özellikle en çok zamlandığı bilinen ayçiçek yağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki hangi market yağ indirimi yaptı? İndirimli olan diğer ürünler hangileri? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ayçiçek yağı ayçiçek tohumlarından elde edilmektedir. İyi verim alınması için gübrelenme işleminin doğru yapılması gerekir. Doğru gübreleme için izlenmesi gereken bazı adımlar şu şekildedir; Öncelikle toprak analizinin iyi yapılması gerekmektedir. Ayçiçek topraktaki bazı besinlere ihtiyaç duyar. Bu sebeple toprakta hangi besinlerin eksik olduğunun iyi bilinmesi gerekiyor. Azotlu gübre uygulaması da tohum ekmeden önce işe yarayacak bir yöntemdir. Fosforlu gübre uygulaması da ayçiçek bitkisinin ihtiyaç duyduğu fosforun verilmesini sağlar. Potasyumlu gübre uygulaması da ayçiçek bitkisinin ihtiyacı olan potasyumun sağlanması ve bitki büyümesi için fayda sağlar. Mikrobesin gübreleri de ayçiçek bitkisinin ihtiyaç duyduğu mikrobesini sağlar ve büyümesine destek olur. Son olarak sulamanın düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Su ihtiyaçları toprağa, mevsime ve çevre şartlarına göre değişkenlik göstermektedir.Vatandaşın yüzünü güldürmek için Metro market tarafından yapılan büyük indirim ve fiyatlar şu şekilde; -Elidor marka şampuan 39 TL -Jacobs Monarch marka gold kahve 39 TL -Finish Quantum marka bulaşık makinesi tableti 46 TL -Kellogg's Cocopops marka gevrek 34 TL -Pınar marka tereyağı 189.90 TL -Varlar marka beyaz peynir 144.90 TL -Sütaş marka ayran 16.90 TL -Metro marka Fileto 49.90 TL -Metro Chef markapide 52.90 TL -Metro Chef marka kırmızı mercimek 64.90 TL -Kırlangıç marka 5 litre ayçiçek yağı 136.90 TL -Aro marka domates salçası 33.95 TL -Dimes marka meyve suyu 17.95 TL -Metro marka kilitli poşet 15.89 TL -Selpak marka tuvalet kağıdı 189.90 TL -Perwoll marka çamaşır deterjanı 104.90 TL -Pril marka bulaşık deterjanı 37.90 TL