O markette tuvalet kağıdı 25 TL'ye düştü! Diğer marketlerde 75 TL orada sadece 25! Yetişen üçer beşer alıyor













TUVALET KAĞIDI SADECE 25 LİRA!

Günümüz ekonomik ve siyasi sorunları, doğal afetler ve pandeminin olumsuzlukları dünya ve ülke ekonomisini olumsuz etkiledi. Yaşanan durum neticesinde birçok ürün ve hizmetin fiyatları önemli ölçüde artmış bu da vatandaşların alım gücünü önemli ölçüde azaltmıştır.Alım gücünün düşmesiyle birlikte temel ihtiyaçlarını karşılamak için daha ucuza satın alınabilecek alternatifler aramaya başladılar. Bu durumda tüketiciler için market indirimleri ve promosyonları daha önemli hale gelmiştir. Tuvalet kağıdı sadece 25 lira!Migros Sanal Market, tüketicilere düşük fiyatlar sunmaya ve özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Migros bu kapsamda tuvalet kağıdı ürünlerinde yüzde 42 indirim kampanyası düzenleyeceğini açıkladı. Bu kampanya sayesinde tüketicilere büyük avantajlar sunan Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 4'lü Paket ürünü 42,90 TL olan normal fiyatından 25 TL'ye düşürülmüştür. İndirim ürünü: Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 4'lü İndirim oranı: yüzde 42 Eski Fiyatı: 42,90 Türk Lirası Yeni fiyatı: 25 Türk Lirası Migros market fiyatları, enflasyona karşı indirim sunmaya devam ediyor; Fiyatlar artık daha ucuz! Migros'un düzenlediği bu kampanya, alım gücü düşen vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Piyasa indirimlerini sürdürmek, insanların bütçelerini daha verimli kullanmalarına ve temel ihtiyaçlarını daha ucuza karşılamalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle Migros Sanal Market web sitesini ve diğer marketleri düzenli olarak ziyaret etmek, bültenlere abone olmak ve sosyal medya hesaplarını takip ederek bu tür indirim ve kampanyaları kontrol etmek önemlidir.