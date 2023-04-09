Aktüel
09 Nisan 2023 - 19:00

O markette tuvalet kağıdı 25 TL'ye düştü! Diğer marketlerde 75 TL orada sadece 25! Yetişen üçer beşer alıyor

Temel gıda fiyatlarının artması nedeniyle indirimli ürün ve kampanyalar vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Bu nedenle Migros Sanal Market'in sunduğu indirim ve kampanyalar tüketicilerin bütçelerine katkılar sağlıyor. Tuvalet kağıdı sadece 25 Türk Lirası! Yükselt, enflasyon durur; Fiyatlar artık daha ucuz! Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Aktüel
09 Nisan 2023 - 19:00
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O markette tuvalet kağıdı 25 TL'ye düştü! Diğer marketlerde 75 TL orada sadece 25! Yetişen üçer beşer alıyor


 Günümüz ekonomik ve siyasi sorunları, doğal afetler ve pandeminin olumsuzlukları dünya ve ülke ekonomisini olumsuz etkiledi. Yaşanan durum neticesinde birçok ürün ve hizmetin fiyatları önemli ölçüde artmış bu da vatandaşların alım gücünü önemli ölçüde azaltmıştır.

Alım gücünün düşmesiyle birlikte temel ihtiyaçlarını karşılamak için daha ucuza satın alınabilecek alternatifler aramaya başladılar. Bu durumda tüketiciler için market indirimleri ve promosyonları daha önemli hale gelmiştir. Tuvalet kağıdı sadece 25 lira!



tuvalet kağıdı

TUVALET KAĞIDI SADECE 25 LİRA!

 Migros Sanal Market, tüketicilere düşük fiyatlar sunmaya ve özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Migros bu kapsamda tuvalet kağıdı ürünlerinde yüzde 42 indirim kampanyası düzenleyeceğini açıkladı. Bu kampanya sayesinde tüketicilere büyük avantajlar sunan Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 4'lü Paket ürünü 42,90 TL olan normal fiyatından 25 TL'ye düşürülmüştür.

İndirim ürünü: Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 4'lü

 İndirim oranı: yüzde 42

Eski Fiyatı: 42,90 Türk Lirası

Yeni fiyatı: 25 Türk Lirası

Migros market fiyatları, enflasyona karşı indirim sunmaya devam ediyor; Fiyatlar artık daha ucuz!

Migros'un düzenlediği bu kampanya, alım gücü düşen vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Piyasa indirimlerini sürdürmek, insanların bütçelerini daha verimli kullanmalarına ve temel ihtiyaçlarını daha ucuza karşılamalarına yardımcı olabilir.

Bu nedenle Migros Sanal Market web sitesini ve diğer marketleri düzenli olarak ziyaret etmek, bültenlere abone olmak ve sosyal medya hesaplarını takip ederek bu tür indirim ve kampanyaları kontrol etmek önemlidir.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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