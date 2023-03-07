Aktüel
07 Mart 2023 - 19:30

O marketten flaş ayçiçek yağı indirimi! 5 litre fiyatını duyan markete koştu

. Ayçiçek yağı için şok bir indirim yapıldı. Şok indirim nedeniyle haberi duyan o markete koştu. İndirimli ayçiçek yağının fiyatı 135 TL oldu. İndirimi duyan o markete koştu. Ayçiçek yağında indirimin adresi belli oldu. Şok edici kampanya ile birlikte o market indirimli fiyatlarını duyurdu. Haberi duyan o markete koştu. İşte indirimli fiyatlar ve diğer detaylar...

Aktüel
07 Mart 2023 - 19:30
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O marketten flaş ayçiçek yağı indirimi! 5 litre fiyatını duyan markete koştu
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O marketten flaş ayçiçek yağı indirimi! 5 litre fiyatını duyan markete koştu. Ayçiçek yağı için şok bir indirim yapıldı. Şok indirim nedeniyle haberi duyan o markete koştu. İndirimli ayçiçek yağının fiyatı 135 TL oldu. İndirimi duyan o markete koştu. Ayçiçek yağında indirimin adresi belli oldu. Şok edici kampanya ile birlikte o market indirimli fiyatlarını duyurdu. Haberi duyan o markete koştu. İşte indirimli fiyatlar ve diğer detaylar...

market alışveriş

AYÇİÇEK YAĞINA İNDİRİM HABERİ GELDİ

Ayçiçek yağı geçtiğiimiz senenin en çok zamlanan mutfak ürünlerinden biriydi. Fiyatları bir ara o kadar çok yükselmişti ki neredeyse alışveriş yapmak bir hayli zorlaşmıştı. Neyse ki 2023 yılı ile beraber ayçiçek yağlarının fiyatlarında düşüklük gözlemleniyor. Bunun sebebi ise gümrük vergilerinin düşürülmesi. Ayçiçek yağları için marketlerden birbiri ardına indirim haberleri gelmeye de başladı. Bir indirim bir indirimi kovaladı. Beklenen indirim haberini Tarım kredi Market yaptı. İşte Tarım Kredi Market'in yaptığı indirimli fiyatları. İşte diğer ayrıntılar...



5 litre ayçiçek yağının fiyatı 135 TL'sına düştü. İndirimli fiyatların alınacak son tarih ise 14 mart olarak belirtildi. Yapılan açıklamaya göre 5 litre ayçiçek yağını Tarım Kredi Marketten 135 TL fiyata alabileceksiniz. 

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