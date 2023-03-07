O numaraya SMS gönderenlerin elektrik faturası 150 TL daha ucuz gelecek! Son gün yaklaştı







AKBANK FATURA DESTEĞİ







Müşterilerine yeni bir kampanya hazırlayan banka vatandaşların yüzünü güldürdü. Akbank EnerjiSA ortaklığında elektrik fatura destekleri gündemde. Bu destekten yararlanan vatandaşlar 150 TL kar sağlayacak. Ayrıntılar yazının devamında.Dar gelirli vatandaşlar için destek ödemeleri hem devlet hem de bankalar tarafından sağlanıyor. Akbank ile EnerjiSA ortak çalışma başlattı. Belirli şartlar karşılığında 150 TL kazanç sağlanıyor. Bu şartlar arasında, kişilerin fatura ödemesinde otomatik ödeme talimatı vermesi gerekli. Açıklamaya göre, ilk iki faturaya 25 TL, 3. ve 4. fatura için 75 TL, 5 fazlasına ise 150 TL Chip-Para hediye.Bu kampanyadan yararlanmak için yapılması gereken ise FATURAC yazıp 4566 ya göndermek yeterli olacak. Bu kampanya Mart ayı boyunca devam edecek. Axess ve Axess öğrenci kartları ve Axess Free asıl kartları kampanyaya dahil. Faydalanmak isteyen vatandaşlar 1 Mart - 31 Mart 2023 tarihlerinde mesaj atmalı.