Finans
07 Mart 2023 - 07:30

O numaraya SMS gönderenlerin elektrik faturası 150 TL daha ucuz gelecek! Son gün yaklaştı

Son dönemlerde ekonomik sıkıntıların artmasıyla vatandaşlar ödemelerini yapamıyor. Bu yüzden de gerek devlet tarafından gerekse bankalar tarafından destekler sağlanıyor. Banka bu amaçla yeni kampanya oluşturdu ve vatandaşlara faturalarda 150 TL destek sağlanacağını açıkladı. Bu banka hangisi? Detaylar açıklamada.

Finans
07 Mart 2023 - 07:30
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O numaraya SMS gönderenlerin elektrik faturası 150 TL daha ucuz gelecek! Son gün yaklaştı
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Müşterilerine yeni bir kampanya hazırlayan banka vatandaşların yüzünü güldürdü. Akbank EnerjiSA ortaklığında elektrik fatura destekleri gündemde. Bu destekten yararlanan vatandaşlar 150 TL kar sağlayacak. Ayrıntılar yazının devamında.

akbank fatura kampanyası

AKBANK FATURA DESTEĞİ



Dar gelirli vatandaşlar için destek ödemeleri hem devlet hem de bankalar tarafından sağlanıyor. Akbank ile EnerjiSA ortak çalışma başlattı. Belirli şartlar karşılığında 150 TL kazanç sağlanıyor. Bu şartlar arasında, kişilerin fatura ödemesinde otomatik ödeme talimatı vermesi gerekli. Açıklamaya göre, ilk iki faturaya 25 TL, 3. ve 4. fatura için 75 TL, 5 fazlasına ise 150 TL Chip-Para hediye.

akbank fatura kampanyası

Bu kampanyadan yararlanmak için yapılması gereken ise FATURAC yazıp 4566 ya göndermek yeterli olacak. Bu kampanya Mart ayı boyunca devam edecek. Axess ve Axess öğrenci kartları ve Axess Free asıl kartları kampanyaya dahil. Faydalanmak isteyen vatandaşlar 1 Mart - 31 Mart 2023 tarihlerinde mesaj atmalı. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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