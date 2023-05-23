O operatörleri kullananlara müjdeli haber! Sim kartı olanlara tamamen ücretsiz fırsat! GSM hat kullanıcıları dikkat bu tarihi geçirmeyin

Son zamanlarda GSM operatörleri ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) arasında yapılan anlaşma, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom sim kart kullananlara sevindirici bir haber getirdi. Bu anlaşma kapsamında, deprem felaketinden etkilenen öğrenci ve öğretim personelleri için ücretsiz internet imkanı sunulacağı duyuruldu.
6 GB ÜCRETSİZ İNTERNET SAĞLANACAK
Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell aboneleri için sevindirici bir haber var: Depremzedelerle birlikte üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları da ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile GSM operatörleri arasında alınan bu karar, deprem bölgelerinde eğitim gören öğrencilerin, aileleriyle birlikte deprem bölgesinde bulunanlar ve diğer illerde okuyan öğrencilerin ücretsiz internet erişimine sahip olmasını sağlayacak.
Bu önemli uygulama kapsamında, Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell, öğrenci ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aylık 6 GB ücretsiz internet hizmeti sunacak. Bu sayede öğrencilerin eğitimleri için internet kullanımı desteklenmiş olacak. Bu anlaşma, depremzedelerin iletişim ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim süreçlerinin aksamaması konusunda önemli bir adımdır. Deprem sonrası normal yaşamlarını sürdürebilmeleri ve eğitimlerine devam edebilmeleri için öğrenci ve öğretim elemanlarına destek sağlanmaktadır. Bu girişim, GSM operatörlerinin Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell, öğrenci ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarını gözeterek, depremzedelere ve eğitim alanına önemli bir katkı sağlamaktadır. Ücretsiz internet hizmeti sayesinde, öğrencilerin eğitim süreçleri kesintiye uğramadan devam edebilecek ve iletişim ihtiyaçları karşılanmış olacak.