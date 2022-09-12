O otomobil devi halka arz oluyor, hisseler kapış kapış gidecek! Büyük ilgi gören markanın halka arz detayları paylaşıldı!







Alman otomobil markası halka arz ediliyor











Porsche halka arz işlemleri ne zaman yapılacak?





Ciddi riskler alındı

Alman otomobil sektörünün önde gelen isimlerinden Porsche halka arz işlemleri için gün sayıyor. Volkswagen bünyesinde faaliyet gösteren Porsche oy hakkı bulunmayan imtiyazlı hisselerinin %25'ini halka arz edeceğini ve borsada işlem göreceğini açıkladı. Ekim ayı içerisinde işlemlerin başlatılacağını ifade eden marka yetkilileri yatırımcıların Porsche hisselerinin sahibi olacağını dile getirdi. İşte Porsche halka arz işlemleri hakkında merak edilen tüm detaylar…Volkswagen lüks spor otomobil markası olan Porsche Cumartesi günü yapılan açıklamayla halka arz işlemlerine açılacağı söylendi. Halka arz işlemleri için hazırlıkların devam ettiğini ifade eden marka en kısa zamanda işlemlerin yapılacağını aktardı.İtalyan gazetesine konuşan Porsche finans şefi Lutz Meschke, şirkete yoğun ilginin olduğunu ve bu durumun mutlulukla karşılandığını belirtirken Zorlu piyasa koşullarına rağmen kendilerine güvendiklerini vurguladı.Porsche halka arz işlemleri için hazırlıklar devam ederken en geç ekim ayı içerisinde markanın halka arzının sunulacağı belirtildi. Meschke,"Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte markanın Eylül ayı sonu ya da ekim ayı başlarında arz işlemlerinin başlayacağı ve senin sonuna kadar hisse satış işlemlerinin tamamlanacağı ifade edildi. Resmi olarak yapılan açıklamada ise halka arz için yapısal reformlara gidildiği vurgulandı. Porsche sermayesini önce ikiye ayrıldığı ve halka arz için yapılan imtiyazlı hisse senetlerinin yüzde 25'lik kısmının alındığı ifade edildi. Piyasada yer alacak olan hisselerin yüzde 25'lik kısımda yer aldığı vurgulandı.2022 yılının başlarında gündeme gelen arz işlemlerini Eylül ayı sonu gibi yapılacağı bildirildi. 2022 yılı başlarında Volkswagen tarafından yapılan açıklamada arz işlemlerinin yapılacağı sinyalleri verildi. 2022 yılı başında küresel açıdan sıkıntılar yaşanırken arz işlemlerinin de ilerleyen süreçte yapılmasına karar verildi. Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte enerji krizinin de ortaya çıkması ekonomide ters rüzgarların esmesine neden oldu. Bu durum karşısında birçok ekonomi uzmanı Volkswagen'in ciddi bir risk aldığını söylemektedir. Volkswagen’in almış olduğu bu kararın zamanlamasının yanlış olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Ancak Reuters tarafından yapılan bir açıklamada Porsche’un halka arzının şirkete 60 - 80 milyar dolar arasında bir kazanç sağlayacağı ifade edildi.