O oyunun Play Station'da 10 yıl daha kalması için Sony'e teklif

Microsoft, efsane haline gelen oyun Call of Duty'nin PlayStation'da kalması için Sony'ye 10 yıllık anlaşma teklif ettiğini açıkladı Microsoft New York Times'a bu ayın başlarında Sony'ye seriyi PlayStation'da tutmak için 10 yıllık bir anlaşma teklif ettiğini söyledi.
Dünya çapında toplam 16 düzenleyici kurum, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma teklifinin rekabet üzerindeki olası etkisini değerlendirmek üzere soruşturma başlatmıştı. Şimdiye kadar sadece Brezilya ve Suudi Arabistan anlaşmayı onaylarken, Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi de dahil olmak üzere bir dizi bölge konuyla ilgili daha derinlemesine incelemeler yapıldığını duyurdu.
Her iki durumda da Call of Duty'nin geleceği özel bir endişe kaynağı olarak vurgulanırken, düzenleyiciler bu dev serinin Microsoft tarafından rakiplerine karşı haksız bir avantaj elde etmek için kullanılabileceği endişesini dile getiriyor.