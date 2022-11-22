TEKNOLOJİ
22 Kasım 2022 - 21:40

O oyunun Play Station'da 10 yıl daha kalması için Sony'e teklif

Microsoft, efsane haline gelen oyun Call of Duty'nin PlayStation'da kalması için Sony'ye 10 yıllık anlaşma teklif ettiğini açıkladı

TEKNOLOJİ
22 Kasım 2022 - 21:40
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O oyunun Play Station'da 10 yıl daha kalması için Sony'e teklif


Microsoft, efsane haline gelen oyun Call of Duty'nin PlayStation'da kalması için Sony'ye 10 yıllık anlaşma teklif ettiğini açıkladı

Microsoft New York Times'a bu ayın başlarında Sony'ye seriyi PlayStation'da tutmak için 10 yıllık bir anlaşma teklif ettiğini söyledi.



Dünya çapında toplam 16 düzenleyici kurum, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma teklifinin rekabet üzerindeki olası etkisini değerlendirmek üzere soruşturma başlatmıştı. Şimdiye kadar sadece Brezilya ve Suudi Arabistan anlaşmayı onaylarken, Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi de dahil olmak üzere bir dizi bölge konuyla ilgili daha derinlemesine incelemeler yapıldığını duyurdu.

Her iki durumda da Call of Duty'nin geleceği özel bir endişe kaynağı olarak vurgulanırken, düzenleyiciler bu dev serinin Microsoft tarafından rakiplerine karşı haksız bir avantaj elde etmek için kullanılabileceği endişesini dile getiriyor.

sony'e teklif yapıldı

Açık bir şekilde dile getirildi

Bu endişeleri gidermeye çalışan Microsoft, Call of Duty'yi Sony'nin platformunda tutma isteğini giderek daha açık bir şekilde dile getirmeye başladı. Eylül ayındaki raporlar, şirketin başlangıçta Call of Duty'yi Activision'ın mevcut anlaşmasının ötesinde "en azından birkaç yıl daha" PlayStation'da tutma sözü verdiğini ortaya koydu.

Ekim ayında Xbox'ın patronu Phil Spencer, Call of Duty oyunlarını Sony'nin konsollarında "gönderilecek bir PlayStation olduğu sürece" yayınlamaya devam edeceklerini açıkça taahhüt etmişti. Ancak şimdi New York Times'a konuşan Microsoft, Sony'ye yaptığı son teklifin şartlarını daha ayrıntılı bir şekilde açıkladı ve 11 Kasım'da Call of Duty'nin PlayStation'da kalması için on yıllık bir anlaşma önerdiğini söyledi. Sony gazetenin yorum talebine yanıt vermedi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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