O özellik test ediliyor! Whatsapp' a yeni özellik geliyor













Profil fotoğrafı sohbet içerisinde görünecek

WhatsApp genellikle uygulamanın beta sürümünde yeni özellikleri test eder. Son beta sürüm denemesine göre WhatsApp'ın grup sohbetlerine profil fotoğrafları eklemeyi denediğini keşfedildi. WhatsApp bu özelliği iPhone için iOS'ta zaten bir süredir test ediyordu, ancak şimdi Masaüstü beta sürümünde de kullanıma sunuluyor.Bu da değişikliğin er ya da geç herkesin telefonuna gelme ihtimalinin giderek arttığı anlamına geliyor.Bu özellikle grup üyelerinin profil fotoğrafı, bir grupta yapılan görüşmeler esnasında görünüyor olacak. Grup üyesinin profil resmi yoksa veya gizlilik ayarları nedeniyle mevcut değilse, varsayılan profil simgesi görünecek ve kişi adıyla aynı renk kullanılarak renklendirilecek.Bu sadece kozmetik bir ekleme gibi görünse de, kişi adlarının tekrarlanması veya telefon numarasının adres defterine kaydedilmemesi durumunda mesajı kimin gönderdiğini hemen anlamak açısından bir kolaylık sağlayacağı düşünülüyor. Ne yazık ki bu yeni özelliğin tam olarak ne zaman genel kullanıma sunulacağı belli değil.