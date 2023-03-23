O partiler Oğuzhan Uğur'a milletvekilliği daveti götürmüş! Uğur'un yanıtı gündem oldu: Hangi partiyi seçecek?







Sosyal Medyada İtiraf Etti!







Babala TV'nin kurucusu ve sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olan Oğuzhan Uğur, önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine bazı siyasi partilerden milletvekilliği teklifi geldiğini belirtti. Ancak, hangi siyasi partilerin kendisine teklif yaptığı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bu gelişmenin ardından, Oğuzhan Uğur'un siyasi hayatına atılması ve hangi partiden aday olabileceği hakkında spekülasyonlar artmaya başladı.Sosyal medya fenomeni ve Babala TV'nin kurucusu olan Oğuzhan Uğur, yaptığı bir paylaşımda kendisine teklif edilen milletvekilliği adaylıklarına değindi. Üç farklı partiden daha önce teklif aldığını ve son olarak dördüncü bir partiden de teklif aldığını belirten Uğur, duruş sergileyemediğini ifade etti. Ancak, henüz bu yönde bir adım atmadığı ve milletvekilliği için herhangi bir işlemde bulunmayacağı konusunda bilgi verildi. Oğuzhan Uğur, siyasetçiler ve gazetecileri bir araya getirerek önemli projeler ortaya koyuyor ve seçim dönemlerinde de çalışmalarını sürdürüyor.