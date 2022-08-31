YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 18:26

O Polis Konuştu: "şikayetçi Olmamam Için Baskı Yapılmadı" - Kayseri

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 18:26
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O Polis Konuştu:


Kayseri'nin Tomarza ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının gençlik kolları yönetiminde bulunan bir kişi tarafından darp edilen polis memuru, şikayetçi olmaması için baskı gördüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Valimiz, il emniyet müdürümüz, kaymakamımız, müdürlerimiz benden daha fazla üzüntülü, daha gergindiler. Sanki bana değil de onlara yapılmış gibi, benden daha sık üzgündüler" dedi.


Tomarza ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığı gençlik kollarında görevli bir kişi Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru F.Ç.'yi darp etti. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis memuru F.Ç. de olayı anlattı. Şüpheli şahsı tanımadığını kaydeden F.Ç., "Olayın yaşanmasının ardından Vali Gökmen Çiçek ile kaymakam ve emniyet müdürü hemen hastaneye geldi. Bu durum beni şaşırttı ve memnun etti. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da hastaneye gelerek beni ziyaret etti" dedi.




Olayın ardından "Şikayetçi olunmaması için kendisine baskı yapıldığı" yönündeki iddiaları değerlendiren F.Ç., "Kesinlikle hayır. Dediğim gibi valimiz, il emniyet müdürümüz, kaymakamımız, müdürlerimiz benden daha fazla üzüntülü, daha böyle gergindiler. Sanki bana değil de onlara yapılmış gibi, benden daha fazla üzgündüler. Ben de şaşırdım yani orada. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. 'Sonuna kadar arkandayız, ne gerekiyorsa yapacağız' dendi. Arkadaşlar geldi her konuda yardımcı oldular. Zaten ben şikayetçi oldum. Artık hukuka kalmış. Yani hakimin, mahkemenin takdiri. Yaşadığım olaydan dolayı hem üzüntülüyüm ek olarak emniyetin, devletimin, valimin, kaymakamımın bu kadar sahiplenmesi, bu kadar koruması için gerçekten çok mutluyum. Üzüntüm gitti yerine mutluluk yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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