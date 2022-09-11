O promosyonlar 10 bin lirayı geçiyor! Promosyon alayım derken bankanın tutsağı olmayın! İşte emekli maaşı taşıma işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler!







Emekli promosyon detayları







Emekli promosyon yarışı sürüyor

En düşük emekli maaşı

Promosyonlar yükselişte

En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınıyor

Akbank promosyon ödemesi

Denizbank promosyon tutarı

Garanti BBVA promosyon ödemesi

ING Bank promosyon tutarı

İş Bankası promosyon tutarı

QNB Finansbank emekli promosyon tutarı

Şekerbank promosyon tutarı

Türkiye Finans emekli promosyon tutarı

Yapı Kredi promosyon tutarı

Kuveyt Türk promosyon tutarı

TEB emekli promosyon tutarı

Emekli promosyon detayları nelerdir

Emekli vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında promosyon soruları yer alıyor. Peki emeklilerin merakla araştırdığı emekli promosyonları ile ilgili hangi detaylar yaşandı? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Emekli promosyonları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emekli promosyonları için hem özel hem kamu bankalarının büyük bir yarış içinde olduğu biliniyor. Promosyon miktarları güncellenirken Eylül ayı için zamlı miktarların ödeneceği öğrenildi. Maaşlara geçtiğimiz zam zamanında yüzde 40 oranında bir zam yapılmıştı. Emeklilere ödenecek promosyonlar ise 10 bin TL'ye kadar yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşların emekli maaşı zam oranları Temmuz ayında yüzde 42.35 olarak belirlendi. Maaşlara yapılan bu zam sonrasında bankalar ise birbirleriyle promosyon konusunda yarışmaya başladı. Bir diğer merak edilen konu ise Ocak ayında yapılacak zammın ne kadar olacağı ile ilgili. Zamların enflasyon doğrultusunda yapıldığı biliniyor ve Ocak ayında yapılacak zamlar da 2022 senesinin enflasyon rakamı belirlendikten sonra ortaya çıkacak. Katılımcıların tahminlerine göre ise 41 katılımcı ile gerçekleştirilen anket sonucunda 2022 senesinin sonundaki enflasyon oranının yüzde 70.60 olacağı tahmin ediliyor. Senenin ilk 6 aylık zamanındaki enflasyon oranı yüzde 19.84 olarak belirlenirken tahminlere göre Ocak ayındaki zam da yüzde 19.84 olarak belirlenecek ve senelik olarak maaşlara yapılan zam yüzde 70'den fazla olacak.Bu zamlar sonrasında bankalar da emekli promosyonları için kıyasıya bir yarışa başladı. Tahminlere göre belirlenen oranlar sonrasında; 2000 senesi öncesinde SSK üzerinden emekli olan bir vatandaş 4 bin 687 TL maaş alırken, yüzde 19.84'lük zam oranıyla 5 bin 617 TL, yüzde 21.1 oranında zamla 5 bin 676 TL maaş alacak. 2000 senesi sonrasında SSK üzerinden emekli olan bir vatandaş 2 bin 906 TL maaş alırken yüzde 19.84 oranındaki zam oranıyla 3 bin 483 TL, yüzde 21.1 zam oranıyla 3 bin 519 TL maaş alacak. Esnaf olarak Bağ-Kur üzerinden emekli olan bir vatandaş 4 bin 197 TL maaş alırken yüzde 19.84 zam oranıyla 5 bin 30 TL, yüzde 21.1 zam oranıyla ise 5 bin 83 TL maaş alacak. Bağ-Kur üzerinden tarım çalışanı olarak emekli olan bir vatandaş 3 bin 335 TL maaş alırken, yüzde 19.84 zam oranıyla 3 bin 997 TL, yüzde 21.1 zam oranıyla ise 4 bin 39 TL maaş alacak.2022 senesinin Ocak ayındaki yapılan 1000 TL emekli maaşı artışıyla birlikte en düşük emekli maaşı oranı 1.500 TL iken 2.500 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında yapılan zam sonrasında ise en düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. Ocak ayında yapılacak olan zam ile birlikte ise en düşük emekli maaşının 4.500 TL olması bekleniyor.Emekliler için promosyon kampanyası başlatan özel bankaların ise promosyon tutarları 8 bin TL'nin bile üzerine çıkabiliyor. Eğer vatandaş yeni emekli müşteriyi bankaya getirirse, bankadan kredi kartı çıkarırsa, otomatik fatura talimatı verir ve banka ürünlerinden faydalanırsa alacağı emekli promosyon tutarı 10 bin TL kadar olabiliyor. Kamu bankalarında ise emekli promosyon tutarı 750 TL kadar bir miktarda devam ediyor. Özel banka ile kamu bankaları arasındaki bu büyük uçurum sonrası ise emekli maaşını çoğunlukla kamu bankasından alan vatandaşlar kamu bankalarının da bu promosyon miktarının arttırılmasını bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan talimat sonrasında ise kamu bankaları da promosyon miktarını arttırmak için çalışmalarını başlatacak.3 senelik bir taahhüt sözü alan özel bankalar 8 bin TL kadar bir promosyon verirken ek ödemeler sayesinde bu tutar 10 bin TL'yi bulabiliyor.Akbank emekli vatandaşlara promosyon ödemesini maaşa göre veriyor. Promosyon miktarı ise 4.650 TL, 6.800 TL ve 7 bin TL arasında değişebiliyor. 2 fatura otomatik ödeme talimatı veren vatandaşa ek olarak 250, kredi kartı alanlara 1.250 ve daha üstünde harcama yapan vatandaşlara ek 250 TL chip-para ödemesi yapılıyor. Böylelikle alınan emekli promosyonu 7 bin 500 TL olarak belirleniyor. Promosyon ise maaşlar yatmadan 2 gün öncesinde faiz olmadan çekilebiliyor.Denizbank emekli promosyonu 675 TL'den başlıyor ve 850 TL, 1000 TL olarak devam ediyor. Otomatik ödeme talimatı veren vatandaşlara ek olarak 1.425 TL, 1.600 TL ve 1.750 TL ödeme yapılıyor.Garanti BBVA emekli promosyon ödemeleri 6 bin TL olarak belirlendi. Garanti Bankası aynı zamanda emekli maaşını bankaya taşıyan emekli vatandaşlara 1.500 TL bonus ödeme veriyor. Garanti'nin emekli promosyon kampanyası 3 Eylül tarihinde başladı ve 30 Eylül tarihinde sona eriyor.Emekli vatandaşlara ING tarafından sunulan promosyon tutarı maaşa göre değişkenlik gösteriyor ve 4.650 TL, 5.800 TL ve 7 bin TL arasında değişiyor. Yakınını bankaya getiren vatandaşlar için kişi başı 250 TL ek ödeme yapılıyor. Bankaya promosyondan faydalanması için en fazla 5 kişi getirilebiliyor.İş Bankası emekli promosyon tutarı 5 bin TL'den başlıyor ve 6.250 TL, 7.500 TL olarak değişiyor. Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim tarihinde sona eriyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere aynı zamanda Pazarama'da kullanılmak üzere 500 TL MaxiPuan hediyesi de veriliyor. Aynı zamanda emekli maaşını taşıyan vatandaşlar Maximum Kart ya da ek kartlar için aidat ücreti ödemiyor. İnternet Şubesi ve İşCep uygulamaları üzerinden de havale ve EFT işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor.QNB Finansbank'ın emekli promosyonu tutarı maaşlara göre 4.650 TL'den başlayarak, 5.800 TL ve 7 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Emekli maaşını bankaya taşıması için bir yakınını bankaya getirenlere kişi başı 1000 TL ödeme yapılıyor. Yani emekli maaşını taşıyarak bir kişiyi yanında getiren emekli vatandaş 8 bin TL, 3 emekli kişiyi bankaya getiren ise 10 bin TL ödeme alabiliyor.Şekerbank'a emekli maaşını taşıyan vatandaşlar 1.500 TL, 1.750 TL ve 2 bin TL arasında promosyon ödemesi alıyor. Aynı zamanda 3 ay sonra ödemeli kredi, ücretsiz EFT ve havale kullanımı, eve teslim maaş sistemi ve şubede öncelik gibi fırsatlar emekli vatandaşlara sunuluyor.Türkiye Finans'a emekli maaşını taşıyan vatandaşlar 2.250 TL, 3 bin TL ve 5 bin TL arasında değişen promosyondan faydalanabiliyor. Emekli maaşını taşıyan ve yanında bir kişiyi getiren kişilere kişi başı 250 TL ödeme yapılıyor. Bankaya en fazla 10 kişi getirilerek ödemeden faydalanabiliyor. Maaştan 3 gün önce ise bin TL çekme imkanı sunuluyor.Yapı Kredi'ye emekli maaşını taşıyan vatandaşlar 4.850 TL, 6 bin TL ve 7.250 TL arasında değişen emekli promosyonundan faydalanabiliyor. Eğer kişi emekli maaşını bankaya taşır ve 60 gün içinde otomatik ödeme talimatı verirse 100 TL ek ödeme kazanıyor. Aynı zamanda bir yakınını da bankaya getirirse kişi başı 250 TL ödeme alınıyor ve en fazla 10 kişi için bu ek ödemeden faydalanılabiliyor.Kuveyt Türk'e emekli maaşını taşıyan vatandaşlar 4 bin TL, 5 bin TL ve 6 bin TL arasında promosyon ödemesi alıyor. Kart ilk ilk alışverişi 100 TL ve üstünde olan vatandaşlar ise 20 TL puan hediye alıyor. Aynı zamanda banka emekli vatandaşlara ortak ATM'ler aracılığıyla iki kez limit 2 bin TL olmak üzere iki kere ücretsiz para çekimi, ücretsiz EFT ve havale imkanı, aidat ücreti olmayan kredi kartı ve ücretsiz mevduat hesabı imkanı sunuluyor.TEB 3 senelik emekli maaşını bankadan alma sözü veren ve bir elektrik faturası olmak üzere iki faturayı otomatik ödeme talimatı veren vatandaşlara 8 bin TL promosyon veriyor. Aynı zamanda bankaya getirilen her bir yakın için ek olarak 250 TL, toplam 500 TL ek ödeme alınabiliyor. TEB maaşını taşıyan müşterilere sigorta paketleri, özel oranlarla kredi, ücretsiz EFT ve havale, aidat ücreti olmayan kredi kartı ve çağrı merkezi hatlarında öncelik fırsatları sunuyor.Bilinene göre bankalar SGK ile aralarında imzalanan protokol sonrasında promosyon ödemelerini gerçekleştiriyor. Bu protokol sonrasında banka bu miktarın altında düşemiyor ancak daha üstünde bir oran belirleyerek promosyon ödemesi yapabiliyor. 2020 senesinde imzalanan protokol doğrultusunda emekli promosyonu için en alt tutar 1.500 TL maaş alan vatandaşlar için 500 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında maaş alan vatandaşlar için 625 TL ve 2.500 TL ve üstünde maaş alan kişiler için 750 TL olarak belirlendi. Özel bankalarda bu tutarlar ise 10 bin TL'ye kadar yükseltildi. Bankalardan emekli maaşı almanın öncelikli şartı ise 3 senelik bir maaş alma sözü vermek. İlk kez 2017 senesinde hayata geçen emekli promosyon projesi kapsamında 2017 senesinde ilk kez promosyon alan kişiler 2020 senesinde ikinci kez, 2023 senesinde de üçüncü kez promosyonu alabilecekler. Banka tercihlerinde ise emekli vatandaşın belirtilen detayları ve şartları iyice okumak ve bu doğrultuda maaş taşıma işlemini gerçekleştirmek daha sağlıklı olacaktır. Emekli maaşı taşıma işlemi ise kimlik numarası ile birlikte maaşı taşımak istenilen en yakın şubeye giderek gerçekleşebiliyor. Aynı zamanda işlemler bankaya ait internet şubelerinden de yapılabiliyor.