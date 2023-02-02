O salgın Türkiye'ye geldi! 24 saatte yayılıyor: Bakanlık uyardı! Bu hastalık öldürüyor













ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDE İLK 24 SAAT ÖNEMLİ

ENFEKSİYONU ÖNLEYEN AŞI YOK

HAYATI TEHDİT EDİYOR

ENFEKSİYONUN ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ 24 SAAT SONRA SONA ERDİ

İLK 24 SAAT İŞ VE OKUL GİDİLMEMESİ GEREK

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA GİTMELİDİR?

BELİRTİLERİ ŞİDDETLİ İSE 112'Yİ ARAYIN

EL HİJYENİNE DİKKAT EDİN, ENFEKSİYONDAN KORUNABİLİRSİNİZ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Strep A, çocuklu aileleri çok endişelendirdi. Uzmanlar, Strep A bakterisinin öldürücü etkisi için semptomlarının bilinmesi ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.Geçirilmiş viral enfeksiyonların Strep-A için ciddi ve yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara yatkınlığı artırdığının vurgulandığı tebliğde, bazı ülkelerde vakalarda önemli artış bildirilirken Türkiye'de düşük vaka sayısı bildirildiğine dikkat çekildi. Strep A'da dikkat edilmesi gerekenler neler, en yaygın semptomları nelerdir? Sorularının cevapları ise merak konusu oldu. Bu soruların cevaplarına ve daha fazla sına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…Sağlık Bakanlığı'nın "beta" olarak da bilinen Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyonla ilgili yayınladığı genelgede, hasta kişilerin işe, okula ve kreşe gitmemesi gerekiyor. 24 saatlik antibiyotik tedavisi bitene ve bulaşıcı hastalık tedavi edilebilene kadar. Bakanlık, hastalıkla ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak için yeni bir duyuru yayınladı.Buna göre toplumda "beta" olarak bilinen "A grubu beta-hemolitik streptokok", boğaz, burun ve deride yaşayan bakterilerin neden olduğu, genellikle şu şekilde bir enfeksiyondur: streptokok veya dermatit, kısmen hafif bakteri Su çiçeği, ateş, boğaz ağrısı ve kızarıklık yayar. Şu anda bu bakteriyel enfeksiyonu önleyecek bir aşı yoktur.Strep-A nadiren ciddi ve yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabilir. Bu, bakteriler kana, kaslara veya akciğerlere girdiğinde olur. Önceki viral enfeksiyonlar, ciddi, yaşamı tehdit eden streptokok enfeksiyonlarına duyarlılığı artırır. Basın toplantısında, İngiltere, İrlanda, Fransa, Hollanda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden bildirilen vakalarla birlikte 2022 yılına kadar bazı ülkelerde yaşamı tehdit eden Strep-A vakalarının sayısının önemli ölçüde artacağına dikkat çekildi. İngiltere ve Hollanda'dan, özellikle İngiltere ve Hollanda'dan gelen vakalarda da artış oldu.Strep-A'nın hasta kişilerin öksürme ve hapşırma sırasında etrafa saçılan damlacıklarla doğrudan temas etmesi veya bakterilerin bulunduğu yüzeylere dokunması sonucu bulaştığı söyleniyor. Ayrıca enfekte cilt yaraları ile enfekte olan bir kişinin enfekte olma olasılığı vardır 24 saat antibiyotik tedavisi sonrasında enfekte olur, ağrı, boyundaki lenf bezlerinde büyüme ve ağrı, baş ağrısı, halsizlik. Bazı durumlarda mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, vücutta yaygın bir kızarıklık, kızarıklık da görülebilir. Soğuk algınlığı, öksürük ve soğuk algınlığı semptomları olan kişilerde A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu riskinin çok daha düşük olduğu bulunmuştur.Strep-A tedavisine enfeksiyon ilerlemeden erken başlamak, ciddi hastalık riskinden kaçınmak için çok önemlidir. Hastalık tespit edildiğinde doktor tarafından önerilen antibiyotik tedavisi ile tam iyileşme sağlanmakta ve bu da olası kötü sonuçların önüne geçmektedir. Bu nedenle antibiyotiklerin doktorun önerdiği şekilde ve zamanda kullanılması önerilir. A grubu beta hemolitik strepli kişiler 24 saatlik antibiyotik tedavisi bitene kadar işe, okula veya kreşe gitmemelidir.Strep-A enfeksiyonunu önlemek ve yönetmek için ailelerin belirli semptomları bilmesi önemlidir. Buna göre çocukta ani ateş ve boğaz ağrısı varsa ancak hapşırma, öksürme ve burun akıntısı gibi viral bir enfeksiyona işaret eden şikayetler yoksa, ağrı kesici ve ateş düşürücülere rağmen ateş düşmez ve kötüleşirse. , eğer normalden az yerse, sıvı içmiyorsa vücutta kızarıklık ve kızarıklıklar oluşur.. Bir pratisyen hekime ve hastaneye başvurmalısınız. Ayrıca 3 aydan küçük bebeklerde 38 derece ve üzeri ateş, 3 aydan büyük bebeklerde ise 39 derece ve üzeri ateş olması önerilir.Çocuklarda nefes alma, hırıltılı solunum, nefes alırken kaburgaların altına karın sıkışması, solunum durması, hızla yayılan yaygın döküntü, ciltte, dilde veya dudakta morarma, soluk cilt veya üşüme - ıslanma, kasılma gibi kasılmalar - bayılma ve uyanamama gibi durumlar varsa hemen 112 acil numarasını aramalı veya en yakın acil durum numarasına gitmelisiniz.Strep-A enfeksiyonunu önlemenin en iyi yolu, ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkamaktır. Ayrıca tabak, bardak, çatal-bıçak, giysi, havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun mendille kapatılması da hastalıktan korunmanın yollarından biridir. Ayrıca ailelere çocuklarının aşı durumunu ve aşılarını kontrol etmeleri, aşıları eksikse en kısa sürede aile doktorlarına başvurmaları tavsiye ediliyor. Altta yatan hastalıkları olan daha büyük çocuklar ve yetişkinler için de aşılar mevcuttur. Bu konuda aile hekimlerinden bilgi alınabilir.