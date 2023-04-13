









ŞARKI DERYA ULUĞ'DAN TAHA DUYMAZ ADINA İFTAR YEMEĞİ







O şarkıcıdan Taha Duymaz anısına iftar yemeği! Vefasını gösterdi: 'Senin hayalin benim hayalim olmuştu' dedi. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan alkışlanacak hareket. Merkezi Kahramanmaraş olan ve Hatay'ı da olumsuz yönde etkileyen 7,7 ve 7,6'lık deprem felaketlerinin ardından hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ailesinin yanına giden Uluğ, açıklamalarda bulundu. Taha Duymaz, Hatay'da halasının evinde yakalanmıştı depreme. 9 katlı binanın birinci katında bulunan talihsiz fenomen, kardeşi, halası ile birlikte hayata veda etmişti. Şarkıcı Derya Uluğ ise genç fenomen adına iftar yemeği düzenledi. İşte detaylar...Yaşanan deprem felaketi nedeniyle, Hatay'da bulunan halasının evinde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'a tüm Türkiye derinden üzülmüştü. Yoksulluklarla gelen hikayesi ve mücadelesi herkesi etkilemişti. Herşeye sıfırdan başlayarak bugünlere gelen Duymaz'ın sonu talihsiz oldu. Genç fenomen henüz 19 yaşında hayata veda etti. Çektiği yemek videolarıyla ile ünlenen, elindeki bir kaç malzeme ve eski bir mutfak ile tüm Türkiye'ye hitap edebilen etkili biri haline gelen Duymaz için şarkıcı Derya Uluğ çok üzgün olduğunu belirtti. Onun için Hatay'a gelerek iftar yemeği veren Uluğ açıklamalarda bulundu. İşte Uluğ'un açıklamaları ve diğer ayrıntılar...Ailesinin bulunduğu yere giden Derya Uluğ açıklamalarda bulundu. Uluğ açıklamasında: "Keşke sen hayatta olsaydın ve kendin yapsaydın o yemekleri. Senin hayalin benim hayalim olmuştu. Bugün gerçek oldu. Umarım bir yerlerden görüyorsundur." dedi.