O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye bu yıl yayınlanacak mı, neden başlamadı?

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı TV8 kanalı yeni sezonda yeni heyecanlarla devam ediyor. Her yıl birbirinden güzel programlar ile izleyici karşısına çıkan TV8’de en çok takip edilen programlardan biri de O Ses Türkiye yarışmasıdır. 2022-2023 döneminde O Ses Türkiye yarışmasının henüz yayınlanmaması oldukça dikkat çekiyor. Kasım ayı sonuna yaklaşırken yarışmanın artık yayınlanmayacağı düşünülmeye başladı.İşte O Ses Türkiye hakkındaki detaylar…
O SES TÜRKİYE BAŞLAYACAK MI?TV8 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni yarışma O Ses Türkiye 2022 sezonunda henüz ekrana gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda ekim ayı içerisinde yayın hayatına başlayan O Ses Türkiye yarışması bu sezon Kasım ayı sonuna yaklaşırken henüz ekranlara gelmedi. O Ses Türkiye yarışması hakkında kanal henüz bir açıklama yapmadı.
BU SENE O SES YARIŞMASI YAYINLANMAYACAK MI?
O Ses Türkiye hakkında en çok araştırılan konuların başında yeni sezonda ekrana gelip gelmeyeceği oluyor. Kasım ayı ile birlikte ekranlarda yer almayan programın bu sezonda yayınlanmayacağı düşünülüyor. Kanal henüz bir açıklama yapmazken O Ses Türkiye jüri üyelerinden Yıldız Tilbe’nin "Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" sözleri kafaları karıştırdı. Kasım ayı itibariyle yarışmanın ekranlara gelmemesi Yıldız Tilbe'nin sözlerini onaylar nitelikte oldu.