MEDYA
18 Kasım 2022 - 11:13

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye bu yıl yayınlanacak mı, neden başlamadı?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı O Ses Türkiye’nin ne zaman başlayacağı araştırılmaya devam ediyor. Her sezon büyük bir heyecan ile takip edilen yarışma programının henüz ekrana gelmemesi O Ses Türkiye bitti mi? sorularını akıllara getiriyor. Eski jüri üyelerinden Yıldız Tilbe tarafından yapılan açıklama herkesin kafasını karıştırdı. Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş sözlerini dile getiren Tilbe'nin ardından izleyicilerde konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte O Ses Türkiye hakkındaki detaylar…

MEDYA
18 Kasım 2022 - 11:13
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O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye bu yıl yayınlanacak mı, neden başlamadı?


Acun Ilıcalı'nın satın aldığı TV8 kanalı yeni sezonda yeni heyecanlarla devam ediyor. Her yıl birbirinden güzel programlar ile izleyici karşısına çıkan TV8’de en çok takip edilen programlardan biri de O Ses Türkiye yarışmasıdır. 2022-2023 döneminde O Ses Türkiye yarışmasının henüz yayınlanmaması oldukça dikkat çekiyor. Kasım ayı sonuna yaklaşırken yarışmanın artık yayınlanmayacağı düşünülmeye başladı.İşte O Ses Türkiye hakkındaki detaylar…

O SES TÜRKİYE BAŞLAYACAK MI?

TV8 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni yarışma O Ses Türkiye 2022 sezonunda henüz ekrana gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda ekim ayı içerisinde yayın hayatına başlayan O Ses Türkiye yarışması bu sezon Kasım ayı sonuna yaklaşırken henüz ekranlara gelmedi. O Ses Türkiye yarışması hakkında kanal henüz bir açıklama yapmadı.

O Ses Türkiye Bu Sezon Yok Mu

BU SENE O SES YARIŞMASI YAYINLANMAYACAK MI?



O Ses Türkiye hakkında en çok araştırılan konuların başında yeni sezonda ekrana gelip gelmeyeceği oluyor. Kasım ayı ile birlikte ekranlarda yer almayan programın bu sezonda yayınlanmayacağı düşünülüyor. Kanal henüz bir açıklama yapmazken O Ses Türkiye jüri üyelerinden Yıldız Tilbe’nin "Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" sözleri kafaları karıştırdı. Kasım ayı itibariyle yarışmanın ekranlara gelmemesi Yıldız Tilbe'nin sözlerini onaylar nitelikte oldu.

2022 O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER?

O Ses Türkiye yarışmasında şimdiye kadar pek çok ünlü isim jüri koltuğunda oturdu. 2022-2023 sezonunda jüri koltuğunda Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün oturması beklenirken kadın jüri üyeleri olarak da Hadise ve Yıldız Tilbe'nin oturması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun ekranlara gelmemesi bütün izleyicileri mutsuz ediyor.

O Ses Türkiye Ne Zaman Başlayacak

HADİSE O SES TÜRKİYE'DE OLACAK MI?

Özel yaşantısı ile 2022 yılında çok konuşulan isimler arasında yer alan Hadise'nin yeni sezonda programda olup olmayacağı konusu ise tartışılmaya devam ediyor. TV8 ekranlarında O Ses Türkiye'nin yayınlanması durumunda Hadise'nin jüri koltuğunda oturacağı düşünülüyor.

O SES TÜRKİYE HAKKINDA

Birçok ülkede farklı versiyonlarda yayınlanmaya devam eden O Ses Türkiye yarışması The Voice yarışmasına Türkçe versiyon olarak ekrana geliyor. 10 Ekim 2021 de Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan O Ses Türkiye yarışması 2012 yılından sonra Star TV’de ekrana gelmeye başladı. Acun Ilıca’nın kendi kanalını alması ile birlikte O Ses Türkiye yarışması da TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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