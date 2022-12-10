Acun Ilıcalı’nın yetenekli sesleri keşfettiği O Ses Türkiye programı yılbaşı bölümü ile geri dönüyor. Yayınlandığı dönemlerin Ses getiren programı O Ses Türkiye yeni yıl özel bölümü ünlü konuklarla yılın son gecesi ekranlara gelecek. O Ses Türkiye programının bilenen kadrosunda bu yıl bir kaç değişiklik göze çarpıyor.
MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 17:06
O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümü jurileri belli oldu
Ses yeteneklerini keşfeden program O Ses Türkiye yılbaşı bölümüyle geri dönüyor…
MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 17:06
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