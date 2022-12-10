MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 17:06

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümü jurileri belli oldu

Ses yeteneklerini keşfeden program O Ses Türkiye yılbaşı bölümüyle geri dönüyor…

MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 17:06
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O Ses Türkiye’nin Yılbaşı Özel bölümü jurileri belli oldu


Acun Ilıcalı’nın yetenekli sesleri keşfettiği O Ses Türkiye programı yılbaşı bölümü ile geri dönüyor. Yayınlandığı dönemlerin Ses getiren programı O Ses Türkiye yeni yıl özel bölümü ünlü konuklarla yılın son gecesi ekranlara gelecek. O Ses Türkiye programının bilenen kadrosunda bu yıl bir kaç değişiklik göze çarpıyor. O Ses Türkiye

Gözler Hadise’yi aradı 

O Ses Türkiye’nin daimi jurilerinden Hadise bu yıl koltukta yok. Yeni yıl özel bölümü için juri koltuğunda : Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz oturacak. Daha önce juri koltuğunda oturan isimleri bir araya toplayan program yayınlandığı ilk günden son güne kadar var olan Hadise’yi koymaması izleyicileri bir hayli şaşırttı. O Ses Türkiye’nin özel bölüm jurilerin açıklanmasının ardından sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İzleyicilerin Hadise neden yok soruları şimdilik cevapsız kaldı. O Ses Türkiye



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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